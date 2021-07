Poslanki Evi Irgl grozil, Janša pozval policijo

Te dni prejema grožnje po spletu tudi poslanka SDS. Ta je na twitterju zapisala, da se tudi Vipavska dolina velikokrat sooča s poplavami ter ljudi pozvala, naj na referendumu glasujejo za zakon. Pod njeno objavo pa se je oglasil neznani uporabnik z vzdevkom Rad imam Slovenijo, ki je zapisal (nelektorirano): »A te ni nič sram nabirat politične točke na račun ljudi,ki so v prejšnem režimu postavili svoja imetja in v 30ih letih obljubljene Švice niste naredil za Slovenca popolnoma nič...kar vas je u SDS sestavi, vas bi blo treba javno streljat.«Na grožnje se je odzvaliz vrst SDS in vprašal, kje je policija. To je poobjavil tudi premierin prav tako pozval policijo, naj ukrepa.