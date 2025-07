Poslanka Žibrat po interpelaciji: »Volk je bil tokrat preoblečen v NSi in Demokrate namesto SDS«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v DZ uspešno prestala interpelacijo, ki sta jo vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov. Za njeno razrešitev je glasovalo 27 poslancev, 46 jih je bilo proti.

Vrečkova je po prestani interpelaciji ocenila, da je interpelacija ni ošibila kot ministrico. V koaliciji podpirajo prenove zakonodaje, infrastrukture in politik, izvedenih na ministrstvu, je poudarila. Predlagatelji interpelacije, poslanci iz vrst NSi in Demokratov, so po njeni oceni kulturo izkoristili za gradnjo svoje identitete.

Dodala je, da je bila pripravljena o kulturi razpravljati tudi več ur in izkoristiti preostali čas v interpelaciji. »Imamo mnogo dosežkov, ki jih z veseljem pojasnim javnosti in tudi tistim poslancem in poslankam, ki morda našega dela ne poznajo toliko, torej so zato vložili interpelacijo,« je dejala.

Misli, da je vse dobro pojasnila

Prepričana je, da so predlagatelji interpelacije, poslanci iz vrst NSi in Demokratov, kulturo izkoristili za gradnjo svoje identitete in nadaljevanje kulturnega boja, ki so ga z referendumu o pokojninah za izjemne umetniške dosežke začeli v poslanski skupini SDS. »Mislim, da sem vse še enkrat dobro pojasnila, vse je tudi dokumentirano s papirji, tako da tukaj so bili očitki resnično smešni,« je ocenila.

»Danes ni bilo neke drame v parlamentu. Ministrica je dobila našo podporo, da skupaj zaključimo mandat, vse kar smo slišali, je bilo v tem parlamentu že povedano, tokrat pa je bil volk preoblečen v NSi in nepovezane Demokrate, namesto v SDS,« je po koncu interpelacije ocenila poslanka Svobode Sara Žibrat.

Predlagatelji so ministrici očitali negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, sprejemanje škodljivih zakonov, politično kadrovanje in vnašanje delitev. Očitali so ji tudi uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve. V koaliciji so medtem poudarjali ministričine dosežke.