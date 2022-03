Poslanka Violeta Tomić sredi Tivolija glasno zavpila in obležala

Poslanka Levice Violeta Tomić je sredi Ljubljane doživela izredno neprijetno izkušnjo, ob kateri se človek vpraša, kam smo prišli kot družba. Njena psička, ki jo je sprehajala po parku, se je prestrašila in poslanko tako močno potegnila, da je ta padla po stopnicah. Kot pravi, se nihče od mimoidočih ni ustavil in ji pomagal, ali pa vsaj vprašal, ali je v redu. In to kljub temu, da je zaradi bolečin glasno stokala.

Njeno objavo o pretresljivi izkušnji objavljamo v celoti:

»Danes se je na sprehodu v Tivoliju moja posvojena Turška kangalka tako prestrašila ropotajočega in z rotacijskimi lučmi opremljenega čistilnega avtomoibila, da me je divje potegnila po stopnicah, res sem grdo padla in zelo glasno sem zavpila od bolečine. Nekaj časa sem ležala tako in glasno stokala, saj nisem vedela, če se bom sploh lahko pobrala, ali sem si mogoče zlomila kolk ali ramo. Kar želim deliti z vami je......da me je presenetilo, ker se NIHČE ni ustavil, da bi me vprašal, kaj se je zgodilo in če potrebujem pomoč? Česa takšnega še nisem doživela, saj ljudje (in ni bilo malo mimoidočih!) ponavadi vedno odreagirajo, vsaj radovedno, če že ne solidarno. Sprašujem se, kaj se je zgodilo z nami v zadnjih dveh letih, da smo postali tako otopeli, tako nezainteresirani za sočloveka? Jaz sem se k sreči s težavo sama postavila pokonci in odkrevsala domov, a bolj kot rane me boli to grenko spoznanje, da se je nekaj nepopravljivo premaknilo v ljudeh.«

Kot je še v enem izmed komentarjev razkrila Tomićeva, so njeno psičko rešili z deponije, »kjer so jim smetarji marsikaj počeli, zato ima travmo«. Psička pa je zdaj že res velika, zato je njen strah zanjo postal zelo nevaren, še dodaja Tomićeva.