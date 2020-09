Poslanka Tomčeva vznemirila javnost z izjavo o revščini v Sloveniji

Stiske ljudi se povečujejo

Evropska poslanka SDSse je odzvala na izjavo prostovoljke, ki dela za Botrstvo. Ta je letos spremljala otroke iz socialno šibkih družin na letovanje in opisala svojo izkušnjo: »Letos prvič opažam, da otroci ob prihodu v očeh nimajo upanja. In zelo so lačni, prenajedajo se s kruhom in v torbe spravljajo namaze za svojo družino«.Tomčeva se je odzvala na poročanje prostovoljke iz programa Botrstvo. Sama dvomi, da so v Sloveniji lačni otroci. »Tole diši po zlorabi 'lakote' otrok v politične namene. Ne bi bilo prvič. Sistem socialne pomoči kliče po prenovi in spremembah, vendar se kljub pomanjkljivostim res težko zgodi, da bi otroci stradali zaradi revščine. Ne pokvarite sicer dobre ideje s pretiranim teatrom,« je zapisala dolgoletna evropska poslanka in z zapisanim povzročila burne reakcije na družbenih omrežjih.Poslankin odziv je med drugim v svojem blogu komentiral tudi poslanec Levice, ki je kot otrok doživel izkušnjo lakote. »Bili smo družina z zaposlenim staršem, z otroškim dodatkom in streho nad glavo. Kot mnogi. A bili so dnevi, ko mi je mama iz službe prinesla v robec zavit kos kruha z rezino postane pariške salame. V tistih dneh je jedel samo eden od naju,« je zapisal in dodal, da revščina od znotraj zgleda drugače kot v statistiki.A bolj kot lastna otroška izkušnja Siterja boli ugotovitev, da je z revščino med otroki v Sloveniji vse slabše. »Že takrat, pred tridesetimi leti, je bilo za nas ponižujoče, boleče in nevzdržno, a se odtlej stvari kotalijo le navzdol. Koliko otrok danes grizlja kos postane pariške salame,?« se je vprašal. Po njegovih podatkih v Sloveniji pod pragom revščine živi 286 tisoč otrok, od tega čez 40 tisoč otrok.Da je lakota med otroci vsakdanji pojav opozarjajo številne organizacije, med katerimi je tudi Zveza prijateljev mladine Moste Polje. Predsednica društvaje nedavno dejala, da so se stiske revnih ljudi v času epidemije še povečale. Število prošenj za pomoč se je celo podvojilo.