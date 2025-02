Poslanka Tamara Vonta »zašpecala« tri poslanske kolege, ker niso prišli na sejo

V državnem zboru danes poteka izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog o spremembah zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, novelo zakona o tujcih ter novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prinaša pomembne spremembe na trgu zaposlovanja.

Izredne se je udeležila večina poslancev, 68 od 90, a je poslanka Svobode Tamara Vonta opazila, da vsi sedeži poslancev ene stranke povsem samevajo.

Gre za skupino nepovezanih poslancev, ki so združeni v stranki Demokrati - Anžeta Logarja, Evo Irgl in Tineta Novaka.

»Če si nepovezan Demokrat, ti ni treba hoditi na seje ...,« je pikro zapisala Vonta in javnosti posredno sporočila, kdo od poslancev svojega dela ne jemlje resno.

FOTO: Zaslonski posnetek

Demokrati so zadnje obdobje močno zaposleni z delovanjem na terenu, potem ko so ustanovili svojo stranko. Te dni hodijo po občinah in ustanavljajo iniciativne odbore v Mariboru in novačijo občane k včlanitvi v svojo stranko.

Čeprav po zakonu ni določenega minimalnega števila prisotnosti, se od poslancev pričakuje redna udeležba na sejah in aktivno sodelovanje pri delu Državnega zbora.

Če se poslanec seje ne more udeležiti, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika zbora oziroma predsednika delovnega telesa ter navesti razloge za odsotnost.

Današnje izredne seje se med drugim niso mogli udeležiti še poslanci Alenka Helbl (SDS), Alenka Jeraj (SDS), Martin Premk (Svoboda), Iva Dimic (NSi), Jožef Jelen (SDS), Darko Krajnc (Svoboda), Dean Premik (Svoboda), Karmen Furman (SDS), Sandra Gazinkovski (Svoboda), Bojan Podkrajšek (SDS) in Urška Klakočar Zupančič (Svoboda), ki je na obisku na Finskem.

Poslanci Levice in SD so bili na izredni seji prisotni v polnem številu.