Poslanka Sukičeva razbesnela SDS glede nižanja pokojnin: »Pred sabo imamo dva obraza Janeza Janše« (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič vloženo interpelacijo vlade in predlog njene razrešitve z mesta podpredsednice DZ, ki so ju vložili v SDS, vidi kot tipično predvolilno kampanjo SDS in poskus mobilizacije volivcev stranke pred referendumom o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke.

Vztraja pri svojih očitkih o višini pokojnin v času Janševe vlade

Sukičeva je danes sicer priznala, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil decembra 2012 sprejet v času vlade Janeza Janše, ustavil padanje pokojnin. »Priznavam, ampak še enkrat ponavljam, on je bil premier. On je imel vso možnost takrat narediti takšno reformo, da bi določila dostojno odmero pokojnin, ne pa, da jo je zamrznil,« je poudarila. V SDS ji namreč očitajo, da je oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži. Med drugim so izpostavili njeni izjavi, objavljeni v oddaji Odmevi in na profilu X, da je vlada Janeza Janše najbolj strmo znižala odstotek za odmero pokojnine in ustvarila revne upokojence.

Janez Janša. FOTO: Črt Piksi

Ob tem je Sukič danes izpostavila še, da je Janša leta 2012 z omenjenim zakonom znižal odmerni odstotek za moške na 57,25, za ženske pa na 63,5. »Že tukaj vidimo, da je pravzaprav uzakonil tako imenovano pozitivno diskriminacijo, s čimer je seveda naredil krivico vsaj 28.000 moškim upokojencem,« je pojasnila. S tako nizko odmero pokojnine, kot je bila zamrznjena v času Janševe vlade, upokojenci pred tem niso nikoli odkorakali v pokoj, je pristavila.

Nataša Sukič, poslanka Levice. FOTO: Leon Vidic/delo

Dejala je tudi, da je Janša v zadnji vladi pristal na oster diktat Evropske komisije in bil pripravljen hudo zarezati v pokojninsko blagajno v zameno za sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost. Zdajšnji minister za delo Luka Mesec (Levica) pa se je po besedah poslanke s komisijo moral pogajati leto dni, da je pogoj odstranil in zaščitil upokojence.

»Pred sabo imamo dva obraza Janeza Janše. Kadar je v vladi bodisi reže bodisi pristaja na reze pokojnin, kadar je v opoziciji, na ulicah in trgih kriči, dajte upokojencem višje pokojnine,« je bila kritična.

V SDS vložili interpelacijo Golobove vlade

Poslanec SDS Zvone Černač je zavrnil namigovanja, da je zaradi znižanja odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove z reformo iz časa druge vlade Janeza Janše ta poslabšala položaj upokojencev. Odmerni odstotki so se preračunali, padanje pokojnin pa se je s tem ustavilo, je dodal. Izpostavil je tudi, da je bila tedanja reforma sprejeta brez glasu proti, medtem ko gre vlada Roberta Goloba pri pripravi nove pokojninske reforme po drugačni poti – po napačni poti laži in manipulacij. Zato so vložili interpelacijo proti vladi, ker želijo v razpravi o njej razčistiti vse navedbe o izračunih pokojnine, še preden pride predlog nove reforme v DZ.

Levica pravi, da niso pobalinski

V Levici so ob tem dodali: »Černač je naš odziv na zahtevo SDS po opravičilu danes označil za "pobalinskega". Tu ni ničesar pobalinskega. Da se antisocialna in neoliberalna SDS razglaša za varuha upokojencev, je sprenevedanje. Silovit odziv na to, ker smo javno povedali, kaj v resnici počnejo, priča o tem«.