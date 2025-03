Poslanka SDS zapustila Janšo: »Izgubila sem vero.« Poglejte, h komu odhaja

Poslanka SDS Nuša Ferenčič je 14 let delovala v stranki SDS, zdaj pa se je odločila, da je čas za prestop v stranko Demokrati Anžeta Logarja, ki je nekdanji vidni član SDS.

Ferenčič je v SDS opravljala kar nekaj funkcij. Trenutno je še podpredsednica Ptujske regijske koordinacije in članica Izvršilnega odbora Ženskega odbora SDS ter članica Strokovnega sveta SDS.

Zakaj se je odločila za izstop iz SDS?

Razloge je podrobneje pojasnila v facebook objavi, ki jo objavljamo v celoti:

»Lansko leto je bilo zame precej naporno in dogajalo so se mi padci na več področjih življenja. Počutila sem se, kot da me nekdo focka po licih tudi za nekaj, kar ni moja odgovornost. Bolelo je, ker sem verjela v vrednote in ljudi.

Takrat sem izgubila to vero, po 18 letih aktivnega dela v stranki SDS sem izgubila tisto, kar je potrebno, da človek vztraja. Zadnji dogodki in komunikacija z vodilnimi na koncu lanskega leta so me prepričali, da je čas, da ta del mojega dela zaključim.

Bil je čas premisleka in samorefleksije. Vedela sem, da v sebi imam energijo, da sem še aktivna. Ko se je razvedelo, kaj se dogaja v lokalnem okolju, sem bila deležnih vprašanj, kot npr. 'kaj boš naredila, kam boš prestopila'.

Razmišljala sem, saj v resnici veliko niti ni bilo potrebno. Pot sem videla, le odločitev ali jo nadaljevati ali končati ni bila še čista.«

Svojo politično pot nadaljuje pri Demokratih

Zakaj? »Zato, ker je to pot, na kateri se ne samo govori o povezovanju in sodelovanju, temveč se to tudi udejanja. Želim, da se tudi na političnem področju vzpostavi dialog, ki bo dejansko prinesel Sloveniji obstoj in prosperiteto kot države in družbe. Vse se spreminja, smo v času, ko je sprememb toliko, da jim je težko slediti in potrebno bo ubrati poti, ki bodo sledile tem spremembam.

Če so vse spremembe dobre, je zdaj težko soditi, ker potrebujejo čas razumevanja in sprejemanja, a ostati na okopih preteklosti pa tudi ni prava pot.«

Kaloh: Od vodstva je zahtevala, da mora Breznik odstopiti kot poslanec

Na njen zapis se je med drugim oglasil še en nekdanji vidni član SDS, ki je oktobra lani izstopil iz stranke Dejan Kaloh. »Treba je povedati, da je bila Nuša Ferenčič tista, ki je od vodstva SDS zahtevala, da mora Franci Breznik odstopiti kot poslanec, ko se je vrnil iz funkcije DS nazaj v poslanske klopi. Vedno bolana na funkcije, a pri Logarju bo našla samo zlagano vero«.

Ob ustanovitvi stranke Demokrati je završalo med Logarjem in Kalohom, javnost pa je bila priča številnim medsebojnim obtoževanjem. Potem ko je Anže Logar Dejana Kaloha obtožil izsiljevanja za podpredsedniško mesto v stranki, mu je vrnil s pismom, v katerem ga je označil za vnaprejšnjo prevaro volilcev in zelo sebičnega človeka.

K Demokratom je prebegnilo že več članov različnih strank in poslancev. Med drugim Tine Novak iz Gibanja Svobode, Elena Zavadlav Ušaj iz SDS, ...