Poslanka SDS: Odstopil je direktor ZD Ljubljana

FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

Rudi Dolšak preden mu je maska padla z nosu. FOTO: Zaslonski posnetek, TV Slovenija

V zadnjih dneh se je v javnosti večkrat pojavil direktor ZD Ljubljana, ki je komentiral zaplet zaustavitve množičnega testiranja v Ljubljani.V enem od javljanj za Televizijo Slovenija je komentiral zaplet, a predsednik vladeje izkoristil priložnost, ko je Dolšku pri govoru z nosu padla maska in si jo ni namestil nazaj. Zato ga je na twitterju celo pozval k odstopu. »Če bi kdo moral odstopiti, je to direktor Zdravstvenega doma Ljubljana, ki takole pred gledalci nalašč demonstrira nepravilno uporabo zaščitne opreme. Po 10 mesecih pandemije! Oseba, odgovorna za vaše zdravje,« je zapisal Janša.Poslanka SDSse je Janševo objavo dopolnila z besedami, da je Dolšek odstopil, a da ni bila kriva maska.Ali se je Dolšek res poslovil z mesta direktorja ZD Ljubljana, smo vprašali javni zdravstveni zavod in na odgovor še čakamo.Kaj je Dolšek med drugim povedal o enodnevni zaustavitvi množičnega testiranja, ki je danes spet steklo? »Problem je, da so paličice in reagent dostavili državni organi - ministrstvo za zdravje. Nato pa je državni organ zaustavil testiranje. To je moteče za nas in za ljudi, ki se pripravijo na testiranje, če morajo čakati in če se testiranje prekinja.«Bil je tudi gost Tarče, kjer je dejal, da se mu hitri testi ne zdijo nezanesljivi. »Zakaj ne bi bil dober test? Absolutno ni bilo nobenih problemov s testom, nimam nobenega razloga, da mu ne bi zaupal. Mi pa gre na živce malomarnost posrednika, da ni bilo natančno pregledano, katere palčice so nosne, katere za žrelo. In kaj je zdaj največji problem? Da ustavljamo testiranje ljudi, ki so čakali v vrstah na dežju, in je zdaj, kot da se delamo norca iz ljudi.«