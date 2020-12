Poslanka SDS brez dlake na jeziku: Zaradi tega nihče ne bo umrl

Ministrica Simona Kustec ne verjame učiteljem, da bodo brez podpisane izjave poskrbeli za varnost učencev?

Ministrica poziva vse deležnike v vzgoji in izobraževanju k podpisu izjave, da bodo poskrbeli za varnost učencev. V njej je zapisano: »Zavezujemo se, da si bomo, vsak v okviru svojih pristojnosti, ob vrnitvi učencev in dijakov v šole, prizadevali zagotoviti dosledno izvrševanje priporočil Nijz.«

Poslanka SDSje že pred časom objavila zavajajočo trditev, ko je na nujni seji odbora za kulturo zatrdila, da imajo vsi učenci za učenje na daljavo računalnike in modeme. Tiste, ki jih nimajo, pa je pozvala, naj pokličejo na ministrstvo, kjer bodo »poskrbeli za njega, tako za modem kot za računalnik«. Po podatkih ministrstva je računalnik za učenje na daljavo v začetku novembra potrebovalo še okoli 3.700 učencev in dijakov.Škrinjarjeva, ki je nekdanja učiteljica in ravnateljica, zdaj pa kot poslanka podpredsednica odbora za izobraževanje, znanost in šport, je v teh dneh na twitterju zapisala še nekaj izjav, ki so dvignile precej prahu:1. »Ogromno družin mi je povedalo, da ne pomnijo tako lepega časa, ki so ga preživeli v obdobju pouka na domu. Verjeli ali ne, tudi šport se gredo. Če drugega ne, gredo na sprehod in tega je veliko,« je zapisala Škrinjarjeva.Na komentar športnika, da reprezentant v plavanju težko nadomesti trening v vodi s tekom po pločniku, je odgovorila: »Letos bodo vse reprezentance malo slabše. Zaradi tega nihče ne bo umrl.« Njen argument je bil med komentatorji deležen kritik, saj je na tako občutljive zadeve odgovorila s pomanjkanjem razuma in trdosrčno.2. »Le malo otrok je brez interneta. Tistim, ki ga nimajo, šola pošilja tiskana gradiva, z učitelji pa se otroci sporazumevajo po telefonu,« je zapisala poslanka. A dejstvo je, da je v Sloveniji brez interneta kar nekaj otrok. Dostop do interneta je imelo v Sloveniji v prvem četrtletju 90 odstotkov gospodinjstev.3. »Šole pravzaprav niso zaprte, saj imajo otroci pouk. In odlična zadeva je, da so učitelji ločili zrnje od plev in poučujejo tisto, kar je res potrebno. In da si otroci lahko razporejajo čas sami,« je pojasnjevala poslanka sledilcu, da je Slovenija unikum med državami, ki ima pouk na daljavo oziroma pouk od doma že več kot dva meseca.Tako mnenje poslanke kot ministrice za šolstvo in šport je, da morajo biti šole zaprte, dokler se epidemiološka slika v državi ne umiri, saj je bilo v vzgoji in izobraževanju pred razglasitvijo epidemije veliko primerov okužb med zaposlenimi in učenci ter dijaki.