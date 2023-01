Poslanka SDS brez dlake na jeziku: Minister grozi in izsiljuje

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na zdravstvenega ministra Danijela Bešič Loredana sredi decembra naslovila poslansko vprašanje, v katerem mu očita »neprimerno komunikacijo in pristop«. Svoje vprašanje je konkretizirala s primerom nekdanjega direktorja Nijz Milanom Krekom, ko naj bi bil ta tarča pritiska ministra s ciljem, da odstopil kot direktor Nijz. Poslanka se je spomnila tudi na telefonski pogovor, ki je prišel v javnost, v katerem Loredan grozi podpredsedniku sindikata Fides Gregorju Zemljiču v času pogajanja s sindikati. Bah Žibert še meni, da je ministra zaradi njegove retorike »zapustilo že nekaj državnih sekretarjev, direktorjev direktoratov, vodja kabineta in tajnica«.

Poslanka SDS je po vsem naštetem prepričana, da zdravstveni minister težave v zdravstvu rešuje z »grožnjami, izsiljevanji in ultimati«. Zdravstvenega ministra je zato vprašala: 1. kako ocenjuje svojo komunikacijo v vlogi ministra in podpredsednika vlade in 2. ali meni, da je »čas, da »prevzame odgovornost za neprimerno komunikacijo in sporna ravnanja«.

Minister: Svojo komunikacijo ocenjujem kot neposredno in transparentno

Tako je na poslansko vprašanje Anji Bah Žibert odgovoril minister Danijel Bešič Loredan.

»1. Svojo komunikacijo in ravnanje v vlogi funkcionarja Vlade RS ocenjujem predvsem kot iskreno, neposredno in transparentno. Ves čas se trudim učinkovito in jasno sporočati javnosti, zakaj in kako pomembne ter nujne so spremembe zdravstvenega sistema, kar včasih pripelje tudi do manj taktnega komuniciranja. Verjamem, da mojim sogovornikom zaradi moje neposrednosti včasih ni lahko, a sem prepričan, da je v teh kritičnih trenutkih tudi ta moja značajska lastnost tista, ki pripomore k hitrejšemu reševanju in sporočanju, tako strokovni kot širši javnosti, problemov in anomalij zdravstvenega sistema ter posledično nujnih in sistemskih ukrepov za odpravo le-teh v prid pacientov in zdravstvenega osebja.«

»2. Menim, da sem kot funkcionar večkrat v javnem komuniciranju dokazal, da znam sprejeti osebno odgovornost in odkrito priznati kakšno napako, pa tudi opravičilo mi ni tuje. Sprejemam tudi vaše mnenje, ki ni enako mojemu, in se vam zanj zahvaljujem. Prepričan sem, da oba ravno v tem vidiva pomen demokracije«