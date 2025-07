Poslanka Meira Hot končala v solzah: »Nisem pričakovala česa takega ...« (FOTO)

Izkustveno kletko pred Galerijo Moderna so obiskali trije poslanci: Tatjana Frangež iz Levice, Tomaž Lah iz Gibanja Svoboda in Meira Hot iz Socialnih demokratov.

Naenkrat je bilo v kletki 13 oseb, kar je primerljivo s kokošmi v baterijski reji. FOTO: Društvo Aetp

Prišla pa je tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, so sporočili iz Društva AETP. Kot smo že poročali, na odboru za kmetijstvo poteka obravnava novele zakona o zaščiti živali, ki vsebuje tudi prepoved baterijske reje, v petek pa bo v državnem zboru potekalo drugo branje zakona.

Izkustvena kletka pred Galerijo Moderna

Z vstopom vanjo se lahko oseba za trenutek vživi v vsakdan kokoši nesnic. Zgrajena je po meri povprečnega človeka, tla imitirajo žično podlago, v notranjosti je temno in utesnjujoče. Da bi bila izkušnja kar se da realistična, so se poslanci in ministrica skupaj so še z ostalimi prostovoljci odpravili v kletko. Naenkrat je bilo v kletki 13 oseb, kar je primerljivo s kokošmi v baterijski reji. Ministrica je povedala, da je takšno življenje nesprejemljivo in utrdila svoje prepričanje, da je baterijska reja nesprejemljiva.

Meira Hot v solzah

Poslanka Tatjana Frangež je dejala, da slabo prenaša majhne temne prostore, zato je raje ostala zunaj. »Če bi se rodila kot kokoš v kletki, bi umrla od žalosti,« je povedala. Poslanec Tomaž Lah je pohvalil idejo, da lahko ljudje pridejo v kletko in začutijo vsak dan trpečih kokoši.

Kletka je na voljo za vstop do petka 4.7. med 9.00 in 13.00 ter med 16.00 in 19.00.

Poslanko Meiro Hot je izkušnja spravila v jok. »Nisem pričakovala česa takega ... Ko si notri, natiščan, stisnjen, ne moreš se obrniti in če poznaš naravno vedenje kokoši, je to grozljivo. Čeprav so živali čuteča bitja, pa smo ljudje pogosto bolj čuteči do svojega avtomobila.«