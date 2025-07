Poslanka Meira Hot bo šla v kletko. Ji bodo upali slediti ostali poslanci?

V sredo bo na parlamentarnem odboru za kmetijstvo potekala obravnava novele zakona o zaščiti živali, ki vsebuje tudi prepoved baterijske reje. V petek bo v državnem zboru potekalo drugo branje zakona.

Ob tem društvo AETP vabi politike in javnost, da obiščejo izkustveno kletko pred Galerijo Moderna. Z vstopom vanjo se lahko oseba za trenutek vživi v vsakdan kokoši nesnic. Zgrajena je po meri povprečnega človeka, tla imitirajo žično podlago, v notranjosti je temno in utesnjujoče.

Društvo AETP je minuli mesec predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predalo nekaj manj kot 29.000 podpisov državljanov pod zahtevo, da Slovenija prepove rejo živali v kletkah.

Pri društvu verjamejo, da je izkustvo tisto, ki spodbuja empatijo, človeškost. In prav dobro mero humanosti bodo poslanke in poslanci potrebovali ob obravnavi tako pomembnega zakona. Želijo si, da zakonodajalci in volivci na na lastni koži občutijo vsaj droben košček vsakdana rejnih živali. Od zakonodajalcev pričakujejo, da bodo odločitve sprejeli na podlagi empatije, od ljudi pa, da se aktivirajo in poslancem pošljejo e-poštna sporočila, v katerih zahtevajo prepoved krute reje v kletkah.

Kletka je na voljo za vstop še do tega petka, v sredo popoldan je obisk že napovedala poslanka Socialnih demokratov Meira Hot, povabili pa so tudi ostale poslance, so sporočili iz društva AETP.