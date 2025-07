Poslanka v šoku: Četverica, ki je posilila petnajstletnico danes pravnomočno spoznana za nedolžno!?

Poslanka Levice Tatjana Greif se je odzvala na odločitev sodišča, ki je pravnomočno oprostilo štiri moške, obtožene posilstva petnajstletnice. Dejanje se je zgodilo pred petimi leti v hotelski sobi in naj bi bilo posneto, a to ni bilo dovolj za obsodbo.

Kaj je narobe s sistemom, ki ne uspe kaznovati posnetega posilstva mladoletnice?

»Očitno želijo biti neodvisni predvsem v tem, da opravičujejo posiljevalce«

»Pri tem naj bi bilo odločilno mnenje izvedenca, ki je s posnetkov razvidno zakrivanje obraza s strani dekleta tolmačil tako, da se je dekle dogajanja dovolj zavedalo, da bi lahko izrazilo protest - a ker ga ni, dejanje ni bilo posilstvo. Že dlje časa opozarjam, da je treba sodnike, tožilce, izvedence in policiste dodatno izobraževati s področij varovanja dostojanstva žrtev spolnega nasilja, pomenom soglasja ter predvsem boja proti normalizaciji spolnega nasilja in iskanja izgovorov za storilce. Vsakokrat sem do zdaj dobila odgovor, da se pravosodna stroka takim obveznim izobraževanjem upira in pri tem sklicuje na neodvisnost. Očitno želijo biti neodvisni predvsem v tem, da opravičujejo posiljevalce. V ponedeljek bom ministrici za pravosodje, ki sodne izvedence imenuje, razrešuje in disciplinira, zastavila vprašanje, kako namerava uporabiti svoja z zakonom določena pooblastila za zagotovitev dostojne obravnave žrtev spolnega nasilja in prekinitev prakse iskanja izgovorov za posiljevalce,« je poslanka sporočila javnosti.