Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

»Popolnoma skregano z zdravo pametjo je, da revna upokojenka plača približno dvakrat večji prispevek za zdravstveno zavarovanje kot najbolje plačani zdravniki in menedžerji v naši družbi,« je javnosti sporočila poslanka Levice Nataša Sukič.

Zato so v poslanski skupini skupaj z Glasom ljudstva vložili zakonski predlog, ki je ključen, da »dokončno zaključimo zgodbo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja«.

Kaj predlagajo?

Levica in Glas ljudstva tako zagovarja, da vsakdo prispeva glede na svoj dohodek. Tako bi bilo 93 odstotkov ljudi na boljšem ali enakem, kot so zdaj - upokojenci s slabšimi pokojninami pa bi na ta način prihranili eno celo pokojnino na leto.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bil za Levico sicer zmeraj eden ključnih ciljev. »Privatne zavarovalnice smo že izključili, njihove dobičke in menedžerske bonuse pa vrnili v javno zdravstveno blagajno. Zdaj je čas, da naredimo red še na drugem koncu, pri plačevanju prispevkov,« je še sporočila poslanka Levice.