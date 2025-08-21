ZAKONSKI PREDLOG

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Kaj predlagajo?
Fotografija: Nataša Sukič FOTO: Leon Vidic, Delo
Nataša Sukič FOTO: Leon Vidic, Delo

21.08.2025 ob 19:06
»Popolnoma skregano z zdravo pametjo je, da revna upokojenka plača približno dvakrat večji prispevek za zdravstveno zavarovanje kot najbolje plačani zdravniki in menedžerji v naši družbi,« je javnosti sporočila poslanka Levice Nataša Sukič.

Še ena podražitev: Slovenci, toliko boste od 1. marca plačevali za obvezni zdravstveni prispevek

Zato so v poslanski skupini skupaj z Glasom ljudstva vložili zakonski predlog, ki je ključen, da »dokončno zaključimo zgodbo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja«.

Kaj predlagajo?

Levica in Glas ljudstva tako zagovarja, da vsakdo prispeva glede na svoj dohodek. Tako bi bilo 93 odstotkov ljudi na boljšem ali enakem, kot so zdaj - upokojenci s slabšimi pokojninami pa bi na ta način prihranili eno celo pokojnino na leto.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bil za Levico sicer zmeraj eden ključnih ciljev. »Privatne zavarovalnice smo že izključili, njihove dobičke in menedžerske bonuse pa vrnili v javno zdravstveno blagajno. Zdaj je čas, da naredimo red še na drugem koncu, pri plačevanju prispevkov,« je še sporočila poslanka Levice. 

Več iz te teme:

Levica Nataša Sukič dopolnilno zdravstveno zavarovanje Civilna iniciativa Glas ljudstva

Komentarji:

