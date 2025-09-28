Poslanka Jeraj žaluje: »Dragi Bogdan, hvala za vse«

V 61. letu starosti je umrl duhovnik, vikar v Novi Gorici in vikar za Evropsko prestolnico kulture, Bogdan Vidmar. Od priljubljenega duhovnika se na družabnih omrežjih poslavljajo njegovi bližnji, pa tudi množice drugih, katerih življenj se je dotaknil.

V duhovnika je bil posvečen leta 1991 v Kopru. Najprej je bil kaplan v Postojni, nato v Novi Gorici, tri leta je bil župnik v slovenski Istri. Pred skoraj četrt stoletja je na Salezijanski papeški univerzi v Rimu uspešno zaključil podiplomski študij pedagogike, delo z mladimi ga je vedno veselilo in kar sedem let je bil duhovni vodja na Škofijski gimnaziji in v Malem semenišču v Vipavi, pozneje tudi voditelj pastorale študentov in izobražencev v škofiji Koper.

Da je na mladih pustil velik pečat, je razvidno tudi iz objave, ki so jo Bogdanu Vidmarju v slovo, namenili skavti stega Nova Gorica 1, ki ga je ustanovil prav Vidmar. »Verjetno ga nič ne opiše tako dobro kot njegovo skavtsko ime - Dobrohotni medo. Za vedno nam bo ostal v spominu njegov nasmeh ob prihodu med nas, pa naj je bilo to v vlogi Čuka Malaka, Baluja ali pa preprosto kot Bogdan. Med nas je širil tisti pristen skavtski duh, nas v zadnjih letih vpeljeval v simboliko Pashalne večerje ter nas vedno znal sprostiti in nasmejati s svojimi zgodbami. Nikoli mu ni zmanjkalo idej in vedno nam je znal prisluhniti v naši mladostni zagnanosti,« so med drugim zapisali.

Od priljubljenega duhovnika, ki je bil med drugim tudi priznani slikar in pesnik, se je poslovila tudi poslanka iz vrst največje opozicijske stranke Alenka Jeraj. »Dragi Bogdan, hvala za vse kar si naredil za Slovenijo in Slovence! Počivaj v miru,« je zapisala.