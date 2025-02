Poslanec Svobode nad medije s kazensko tožbo, Mahnič mu je že povedal svoje

Poslanec Gibanja Svoboda in predsednik sveta krajevne skupnosti Klek Teodor Uranič v sporočilu medijem odločno zavrača očitke, ki letijo nanj v zvezi z asfaltiranjem cest v njegovem kraju. Uranič ocenjuje, da so očitki neutemeljeni in politično motivirani, zato je zaradi medijskih objav, ki »te neresnice širijo«, vložil tudi zasebno kazensko tožbo.

Teodor Uranič FOTO: Gibanje Svoboda Delo

Po poročanju N1 je nadzorni odbor občine Trbovlje zaključil obravnavo ravnanja poslanca Uraniča, ki naj bi pred časom kot predsednik sveta krajevne skupnosti Klek na vrh seznama za asfaltiranje uvrstil cesto proti svoji hiši, a ključnih dokumentov ni dobil. Zadevo preiskuje tudi policija, Uranič pa je v sredo za medije zavrnil očitke.

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

»Odločno zavračam očitke, ki letijo name v zvezi z asfaltiranjem cest v mojem kraju. Že v preteklosti sem in nameravam še naprej aktivno delovati pri razvijanju naše lokalne skupnosti, kar vključuje tudi prepotrebno urejanje lokalne infrastrukture. Žal sem pri svojih prizadevanjih trčil na osebne interese lokalnih veljakov, kar je očitno povzročilo napad name,« je Uranič zapisal v sporočilu za medije.

Ob Uraničeve namere pa se je obregnil Janšev poslanec Žan Mahnič. Sporočil je namreč: »Svobodnjaki se vrhunsko borijo za svobodo medijev! Ko jim njihovo poročanje o svojih političnih rabotah ni všeč, jih kar tožijo. Sledi cenzura in prepoved medija, kot predlagajo v noveli zakona o medijih.«