Poslanec SMC: Dobivamo grožnje, vse skupaj je šlo predaleč

Medtem ko je danes predsednik Desusa napovedal konstruktivno nezaupnico vladi do konca leta , se v državnem zboru (DZ) še vedno nadaljuje napeto preštevanje glasov poslancev, ki bi lahko postali del koalicije KUL. Zlasti je pod pritiskom stranka SMC, katere stališče je sicer prejšnji teden razjasnil predsednik, a njihovo »soglasje« je očitno na precej trhlih temeljih.Se je pa poslanec SMCv oddaji Odkrito na Televiziji Slovenija 3 odločil javno opozoriti na čedalje večje pritiske na poslance. »Prejemamo pošto domov, e-pošto, pojavljajo se tudi razne grožnje, tako ali drugače zavite ponudbe. V tem političnem prizorišču dosegamo neko vrelišče.« Po njegovih besedah je šlo vse skupaj predaleč. O tem drugi poslanci ne govorijo, ker se bojijo, da se bo stvar še poslabšala, sam pa se je odločil spregovoriti, je povedal.Perić je danes svoje mnenje izrazil že na twitterju in zapisal, »da je zvijanje rok poslancem postalo nekaj normalnega. Vzdušje spominja na nekatere druge čase in oblasti.«Kot je danes o stranki SMC še dejal Erjavec, Počivalškova izjava o tem, da so se s poslanci soglasno odločili, da ostajajo v vladi, ni bila verodostojna. Erjavec še pravi, da poslanci SMC niso problem, temveč »rešitev našega problema. Naš problem pa je, da je država zašla v povsem napačno smer.«