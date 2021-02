Poslanec SDS Kustečevi predlagal neverjetno spremembo v šolah

Ni se še dobro polegel prah, ko se je v javnosti pojavilo sporočilo , da bi letos učenci in dijaki imeli poletne počitnice samo 14 dni. Sinoči pa je poslanec SDSna twitterju je zapisal, da vladi in šolski ministricipredlaga, da bi do leta 2025 omejila poletne počitnice na 14 dni in zimske na sedem dni. Na šolskem ministrstvu, kot kaže, ponudbe poslanca ne bodo vzeli resno. Kot so nam zatrdili, o krajšanju počitnic ne razmišljajo, saj da so šolske počitnice določene v šolskem koledarju in potekajo v skladu z njim.Z vprašanjem, kaj menijo o poslančevi pobudi na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), smo se obrnili na glavnega tajnika»Omejitev šolskih poletnih počitnic na 14 dni in zimskih na sedem dni lahko predlaga nekdo, ki v osnovi ne razume, kako delujejo šole in kakšne posledice za celotno družbo bi imela taka radikalna sprememba. Najpreprostejša posledica na primer: poleti bi vsi, ki imajo otroke, hoteli iti istih 14 dni na dopust, če bi šli, bi se morali prekiniti proizvodni procesi in delo v podjetjih, kar je nemogoče, turistična sezona bi trajala 14 dni. Da o organizacijskih in pedagoških zagatah izobraževanja sploh ne govorim.«Breznikove pobude ne odobravajo ne ministrica ne sindikat niti starši. Pod njegovo objavo na twitterju se je zvrstilo veliko komentarjev tistih, ki so zapisali, da so otroci kljub šoli na daljavo delali vsak dan in da si zaslužijo počitek, ki da je prav tako pomemben.