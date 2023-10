Poslanec rekorder letos skoraj tri mesece na dopustu. Kaj pa drugi?

Čas letnih dopustov je mimo in marsikdo je svoje proste dni že porabil, drugi jih do konca leta še bodo ali pa si jih bodo prenesli še nekaj v novo leto. Seveda je to odvisno tudi od tega, koliko dni dopusta imate na voljo.

Minimalni dopust določa zakon o delovnih razmerjih: polnoletnemu zaposlenemu zagotavlja najmanj štiri tedne dopusta, to je 20 dni (če delate šest dni na teden, najmanj 24). A zakon zagotavlja minimum, zato imajo po različnih panogah različno število dni dopusta.

Poslancem pol več dopusta

Če bi bili denimo poslanec, bi vam pripadlo več dopusta. Najmlajša poslanca Lucija Tacer in Lenart Žavbi, oba iz stranke Gibanje Svoboda, jih imata po 30 dni (pol več kot tisti, ki imajo minimalni dopust), medtem ko jih imajo izkušenejši poslanci po 40 (dvakratnik minimalnega dopusta ali skoraj dva meseca ob predpostavki, da ima mesec štiri tedne). Takšnih je kar 52.

A nekateri poslanci so letos do vključno septembra po podatkih državnega zbora porabili precej več dopusta, kot jim je bil letos odmerjen.

Jožef Horvat je rekorder med poslanci po porabljenem dopustu. FOTO: Blaž Samec, Delo

Absolutni rekorder med parlamentarci je Jožef Horvat iz stranke NSi, ki je letošnjega julija dopolnil 68 let. V letu 2023 so mu odmerili 40 dni dopusta. Skupaj z lanskim dopustom ga je samo letos porabil 54 dni. To pomeni, da je slabe tri mesece letošnjega leta prebil na dopustu.

Horvatu sledi strankarski kolega Jernej Vrtovec, tudi nekdanji minister v zadnji vladi Janeza Janše. Odmerili so mu 36 dni dopusta, letos jih je porabil 48.

Na tretjem mestu je poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki so ji določili 40 dni letošnjega dopusta, porabila pa jih je 39.

Podrobnosti najdete v tabeli, ki jo pripenjamo na dnu članka.

Janez Janša je porabil 34 dni dopusta, kar ga uvršča na osmo mesto po največ porabljenih dneh dopusta. FOTO: Johanna Geron, Reuters

Največ dopustuje opozicija

Če pogledamo po strankah, so med peterico, ki je največ dopustovala, štirje iz stranke NSi (Jožef Horvat, 54 dni porabljenega dopusta, Jernej Vrtovec, 48, Matej Tonin, 38, Iva Dimic, 37) in poslanka SDS (Anja Bah Žibert, 39). Vsi so iz opozicije.

Če izbor razširimo na prvih 15 poslancev, ki so porabili največ dopusta, jih še vedno največ prihaja iz opozicije: osem jih je iz SDS, pet iz NSi, po eden iz Levice (Nataša Sukič, letos je porabila 36 dni dopusta) in Gibanja Svobode (Andreja Kert, 33).

Med poslanci, ki prihajajo iz koalicijskih strank, je največ dopusta – 36 dni – porabila Nataša Sukič. FOTO: Leon Vidic, Delo

Kdo ga je porabil najmanj

Poslanske počitnice po poslovniku državnega zbora potekajo od vključno 16. julija do 31. avgusta, seveda so vmes lahko sklicane izredne seje. To pomeni, da čez palec trajajo mesec in pol ali 30 dni. A dopusta očitno marsikateri poslanec takrat ni izkoristil.

Med poslanci, ki so bili letos najmanj na dopustu, so Branko Grims, SDS, Ferenc Horváth, poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti, Jožef Lenart, SDS, in Jonas Žnidaršič, SD. Vsem štirim so odmerili 40 dni dopusta, medtem ko so ga letos porabili le po deset dni.

Manj kot 20 dni dopusta je porabilo 34 poslank in poslancev, manj kot 30 dni pa 70.

Več podatkov o številu dni dopusta najdete v spodnji tabeli.

Opombe:

* Poslanec Jurij Lep je mandat poslanca nastopil 20. 9. 2023.

** Poslancu Martinu Marzidovšku je mandat prenehal 18. 9. 2023.

*** Poslanec Dejan Süč je mandat poslanca nastopil 20. 9. 2023.

**** Poslancu Dejanu Zavcu je mandat prenehal 18. 9. 2023.