Poslanec objavil ministrovo fotografijo, zmotil ga je njegov nasmeh: »Sramota! Odstop!«(FOTO)

DZ danes obravnava drugo interpelacijo zoper ministra Boštjana Poklukarja, ki so jo vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov. Minister za notranje zadeve je v odgovoru na interpelacijo v DZ odločno zavrnil očitke predlagateljev. Po njegovi oceni so nekateri očitki ne le površni in posplošeni, ampak tudi nevarno zavajajoči. Zagotovil je, da je v obeh mandatih vedno deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno.

Predlagatelji interpelacije notranjemu ministru očitajo neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev. Vida Čadonič Špelič (NSi) je izpostavila tudi razpad CVZ, slabo varnost v državi in slabo vodenje policije. Poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl pa je dodala, da kot minister ne obvladuje svojega položaja.

Glede preiskave sumov trgovine z ljudmi je spomnil, da postopek vodi pristojno državno tožilstvo in da je zadeva v fazi predkazenskega postopka. Postopka zaradi interesov preiskave ne more komentirati, niti z njim ni seznanjen, je poudaril. Ob tem je spomnil tudi na izredni nadzor in notranjevarnostni postopek, ki ju je v tej zadevi sprožila policija.

Priznal je, da podjetnika Aleša Hvalo pozna, kot tudi, da je sestra podjetnika Hvale vodja njegovega kabineta. Odločno pa zavrača očitke in insinuacije, da bi bil o tem ali o katerem koli drugem predkazenskem postopku, ki ga vodita policija in tožilstvo, obveščen »ali da bi jaz kogarkoli in kadarkoli obveščal ali vplival na predkazenski postopek. In prav tako tudi ne vodja mojega kabineta. To ne drži, vse drugo je laž in natolcevanje,« je izpostavil.

»Znova in znova ponavljajoča se mantra«

Minister ostro zavrača tudi očitke predlagateljev o poslabšanju varnosti v državi. Ta »znova in znova ponavljajoča se mantra« predlagateljev po mnenju Poklukarja nikakor ne vzdrži vsebinske presoje, saj objektivni varnostni indikatorji tako domači kot mednarodni kažejo dobro in stabilno varnostno sliko Slovenije.

Poslanec objavil ministrovo fotografijo

Je pa ministrovo obnašanje med obravnavo interpelacijo zmotilo poslanca NSi Aleksandra Reberška.

Aleksander Reberšek. FOTO: Facebook, Nsi

Tako je objavil ministrovo fotografijo in dodal:

»Na današnji interpelaciji je minister Poklukar takoj po začetku mojega nastopa zapustil sejo in se vrnil takoj, ko sem končal!!! Predstavil sem konkretne zgodbe državljanov, ki sobivajo z romi, ki jih minister ni hotel slišat! Takole se je nasmihal v času interpelacije! Sramota! ODSTOP!!!!!!«