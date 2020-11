Poslanec NSi pojasnil, kako deluje politika: Mogoče neumno, ampak dejansko tako je

Poslanec Aleksander Reberšek zna biti tudi duhovit. Fotografija z ovco je nastala med pohodom, pospremil pa jo je z besedami: »Rekel sem ji, naj gleda v telefon, da narediva en 'selfie', pa pravi, da nič ne vidi.« FOTO: Aleksander Reberšek, Facebook

V javnosti precej priljubljeni poslanec iz vrsti NSi, ki je znan po dobrodelnih projektih, med epidemijo pa je skočil tudi v zakonski jarem , je pred kratkim na facebooku pojasnjeval, da 99 amandmajev koalicija ne bo podprla: »Pričakovano. Tako je bilo tudi, ko je bila zgodba drugačna, ko smo bili mi v opoziciji.« Pojasnil je, da si tisti, ki je na oblasti, sam kroji proračun, in ne upošteva amandmajev opozicije: »Vladna koalicija predlaga ta proračun in koalicijski poslanci ga tudi potrdimo takšnega, kot so ga na vladi pripravili.« Amandmaje opozicije je označil za strankarski 'piar' in dejal, da je vse samo igra.Na njegove besede mu je odgovoril, ki je marsikomu znan iz sveta glasbe: »Če bi politiki dobro delali, bi znali sprejeti dobre ukrepe tudi druge strani, ne pa samo gledali na to, ali je dala predlog vaša stran ali druga. Torej niste nič drugačni kot vsi prej. Tudi če da vlada slab predlog, ga boste torej podprli, in obratno: če da opozicija dobrega, ga ne boste. Torej ne moreš govoriti, da delate za dobro ljudi.«Reberšek je odgovoril Fortuni tako: »Težko razložim sistem, kako to znotraj DZ funkcionira. Je pa zapleteno. Dejansko deluje tako, da vlada dela, koalicija to podpira. Opozicija nasprotuje. Če se vlada menja, se vse obrne. Recimo danes je dala opozicija 99 predlogov, nekaj smo jih podprli, kar je vlada potrdila ali pa je dala argumente, zakaj ne. Mi smo sledili mnenju vlade. Ker če ne bi sledili, bi pač vlada padla. Če si koalicijski poslanec, pač spravljaš naprej svoje ideje, predloge, opozicije pa ne upoštevaš. Tako deluje sistem, mogoče nisem prav razložil. Mogoče neumno, ampak dejansko tako je. Šef, ki vodi podjetje, ne bo poslušal delavca, ampak bo delal, kot bo sam želel. Tako nekako deluje.«