Poslanec Mahnič razložil: »Preveč imamo tujcev, ki skrbijo za to, da slovenska dekleta na ulicah niso več varna«

Predlog novele zakona o tujcih je v drugi obravnavi na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dobil zeleno luč. Medtem ko so v koaliciji poudarjali pomen delovne sile iz tujine za slovensko gospodarstvo, so bili v SDS do predlaganih rešitev kritični. Odbor je podprl tudi predlog zakona o zaščiti razseljenih oseb.

V Sloveniji imamo tujcev preveč. Preveč imamo predvsem tujcev, ki se ukvarjajo s kriminalom, ki skrbijo za trgovino z drogo, za tihotapljenje ilegalnih migrantov, ki skrbijo za to, da slovenska dekleta na naših ulicah niso več varna, ki črpajo socialne transferje in ki v družbo nič pozitivnega ne prispevajo. Sem proti vsakemu zakonu, ki gre v smer, da bo teh tujcev še več.

Novela zakona o tujcih je vsebinsko povezana z novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je prav tako v zakonodajnem postopku. Vladni noveli predvidevata prenos evropske direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visokokvalificirane zaposlitve v slovenski pravi red.

Prihaja uvedba dovoljenja za začasno prebivanje za digitalne nomade

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve Tine Heferle se ureja tudi uvedba dovoljenja za začasno prebivanje za digitalne nomade, kar bo imelo učinek pri pridobivanju visoko kvalificirane delovne sile v našo državo, prav tako se ureja hitra izvedba postopkov za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi interesa države, je pojasnila.

Vlada je predlagala, da se tujcem, ki jim je bila zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito, pred iztekom roka za prostovoljni odhod iz Slovenije omogoči vložitev prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja ob določenih pogojih, med katerimi je ta, da so bili aktivno vključeni na trg dela vsaj devet mesecev. Z dopolnilom odbora so ta pogoj skrajšali na šest mesecev.

Med predlogi v noveli so po besedah Heferle ukrepi za optimizacijo postopkov na upravnih enotah, vročanje odločb tujcu bo možno tudi neposredno na naslovu prebivališča v tujini ali po elektronski poti. Ureja se možnost izdaje prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za tujce, ki opravljajo dela na področju raziskav, višjega in visokega šolstva ter za prostovoljno delo za največ dve leti, do zdaj je veljalo to za eno leto, je pojasnila Heferle. Z dopolnilom odbora pa so novelo dopolnili tudi z možnostjo, da se omenjeno enotno dovoljenje po poteku veljavnosti podaljša namesto za sedanjih največ dveh za največ tri leta.

Polemika med poslanci Svobode in SDS

Za predlog novele je glasovalo devet članov odbora, proti pa šest. V razpravi na seji odbora se je vnela predvsem polemika med poslanci Svobode in SDS glede urejanja področja tujcev in trga dela v Sloveniji.

Vsi tujci niso kriminalci, tako kot tudi vsi slovenski državljani niso ravno pošteni.

Po prepričanju Antona Šturbeja (SDS) se premalo ukvarjamo z lastno delovno silo. Andrej Kosi (SDS) je izpostavil tudi demografske težave tako v Sloveniji kot EU, kar da je posledica napačne politike preteklih let, ki da je premalo poudarjala pomen družine. Po Kosijevih besedah je sicer res, da z uvedbo modre karte privabljamo visoko usposobljen kader, vendar ne želi, da pri obisku zdravnika ne bo mogel govoriti slovensko.

Tereza Novak (Svoboda) pa je prepričana, da je novela »dober premik naprej«, saj se zmanjšujejo birokratske ovire, a ne na račun varnosti, ampak zgolj tako, da se bodo uradniki s postopki manj ukvarjali in da bodo delodajalci prej prišli do ljudi. Novela je po njenem mnenju v prid ljudem, ki so se odločili delati pri nas, kar vidi kot dobro naložbo.

Žan Mahnič (SDS) meni, da imamo v Sloveniji preveč tujcev, ki družbi nič ne prispevajo, novela pa da bo omogočila, da jih bo še več. Janja Sluga (Svoboda) mu je odvrnila, da namen novele ni več tujcev, ampak da je kadrovski bazen pri nas izčrpan na vseh področjih.