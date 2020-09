Poslanec Levice sprožil zgražanje (VIDEO)

SAB: Čas za testiranje na droge v parlamentu

Preberite še:

Celotni prepis omenjenega dogodka v DZ (nelektorirano):

MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči.

Rešitev za socialni status vojakov po 45. letu je samo ena. To, da se to neumno starostno omejitev sploh odpravi, tako ali tako že sedaj ne velja niti za častnike niti za podčastnike. To je tudi rešitev, pod katero se v pričakovanju pogodb za nedoločen čas podpisujejo tudi običajni vojaki, združeni v vojaške sindikate. Je tudi rešitev, ki smo jo v Levici predlagali, pa smo bili preglasovani. Zakon pa parlamentarna večina sprejema mimo socialnega dialoga s tistimi, ki jih ureditev najbolj zadeva, torej običajnih vojakov in vojakov.

In v resnici to, kar minister Tonin predlaga, ni reševanje statusa vojakov po 45. letu, ampak je legalizacija mehanizma za kadrovsko korupcijo. Kadrovska korupcija je na Ministrstvu za obrambo in še posebej znotraj Slovenske vojske



(nadaljevanje) zelo velik problem, pereč problem. Vsaj tisti, ki situacijo nekoliko spremljajmo, vam to vemo povedati. In seveda v tem kontekstu kadrovske korupcije - kdo lahko v vojski ostane, napreduje in kdo mora ven in na katere pozicije se vojake po 45. premešča – sodelujejo tudi Socialni demokrati.

To je zakon, ki potrebuje dvotretjinsko večino. Državljanke in državljani, gospe in gospodje. Če bi opozicija držala skupaj, bi ta škodljiv zakon proti vojakom, ki legalizira kadrovsko korupcijo, lahko zrušili – pa ga ne bomo. Veste zakaj? Ker Socialni demokrati kolaborirajo z fašistoidno Vlado Janeza Janše… / nemir v dvorani/ zato, da kadrovsko korupcijo v Slovenski vojski legalizirajo. Glasoval bom proti.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Kolega Kordiš. Pazite na svoje besede.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Glasoval bom proti temu zakonu proti slovenskim vojakom, glasoval bom za to, da slovenska vojska dobi ureditev svojega socialnega statusa, ki bo po mer… / izklop mikrofona/



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Postopkovno kolega Matjaž Han.



MATJAŽ HAN (PS SD): Najprej, spoštovani predsednik, jaz s takšnimi ljudmi, ki žalijo mene kolaboranta, njih fašiste, ne želim sodelovati. Ne želim sodelovati. / aplavz/

In zaradi mene sem lahko jutri na vseh portalih. Jaz želim, živim v tej naši državi in za mene so vsi enaki. Če ne znam z argumentom povedati, da imaš nekaj narobe, ne bom nobenega v življenju žalil.

In prosim, naj se mi, meni, meni osebno, za druge ne vem, meni ali pa naši poslanski skupini opraviči Kordiš, da smo kolaboranti in tudi drugim, da so fašisti.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Kolega Kordiš, jaz vam na podlagi 77. člena izrekam opomin. Če želite postopkovno, še eno opozorilo: če vam bom izrekel še en opomin, vam bom vzel tudi besedo in ne boste imeli tudi pri naslednjih točkah možnost obrazložiti svojega glasu.

Postopkovno.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Kot po navadi se, namesto soočanja z legitimno kritiko, spopadajo nasprotniki moje razprave z oznakami, da žalim. Kje točno pa karkoli žalil? Vprašajte sindikate, vam bodo veliko povedali, kaj je to kadrovska korupcija v Slovenski vojski. Vprašajte jih, saj so bili tudi pri vas na usklajevanju.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: To ni postopkovno, kolega.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Drži tudi, da je Vlada Janeza Janše fašistoidna. To je moja politična ocena. Za njo stojim.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Kolega Kordiš, glejte, imate postopkovno. Če imate postopkovno predlog, povejte, kakšen je vaš postopkovni predlog, če ne, vam bom odvzel besedo.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Odgovarjam na postopkovni predlog, naj se opravičim, če mi boste seveda dovolili. Mislim, da bi mi morali dovoliti.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Lahko se samo opravičite.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Mojemu predgovorcu ste to dopustili. Zakaj ne dopuščate meni? Imel sem obrazložitev glasu – ugasnili ste mi mikrofon.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Ne, kolega Kordiš, vi ste sprovocirali to situacijo.



MIHA KORIDŠ (PS Levica): Jaz sem pošteno povedal.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Če želite, lahko izrečete opravičilo. Če nimate postopkovnega predloga, vam bom vzel besedo.



MIHA KORDIŠ (PS Levica): Seveda je pod Vlado Janeza Janše resnica - provokacija.



PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Kolega Kordiš, jaz vam jemljem besedo.

Poslanec Leviceje na seji parlamenta 29. septembra povzročil kar nekaj razburjenja med poslanci in v širši javnosti. Ko je dobil besedo za razpravo, je besno spregovoril o predvidenem zakonu o obrambi, ki so ga kasneje tudi potrdili. Med drugim je dejal: »To je zakon, ki potrebuje dvotretjinsko večino. Državljanke in državljani, gospe in gospodje. Če bi opozicija držala skupaj, bi ta škodljivi zakon proti vojakom, ki legalizira kadrovsko korupcijo, lahko zrušili – pa ga ne bomo. Veste, zakaj? Ker Socialni demokrati kolaborirajo s fašistoidno Vlado(nemir v dvorani, op. p.) ... Zato, da kadrovsko korupcijo v Slovenski vojski legalizirajo. Glasoval bom proti.« Na to se je ostro odzval poslanec SD, ki je zahteval opravičilo. Kordiš tega ni storil.V veliki dvorani DZ je bilo po Kordiševem govoru burno, kasneje pa tudi na twitterju. Med drugim je generalni sekretar SABnapisal (nelektorirano): »Po današnjem izpadu, mislim, da je čas, da se v DZ uvede redno testiranje uživanja drog! To ni več normalno.«Posnetek si lahko ogledate na RTV Slovenija Tu je še nekaj vročih odzivov (nelektorirano):Klasika... drugače se pa popolnoma strinjam. V Levici imajo zadnje čase grozne izpade, ki ne sodijo v demokratično družbo.In s takšnimi bi sestavljali koalicojo?????Tudi ti ga zdaj biksaš! Razumi, če gre, da si izjavil, da je človek narkoman... Isti si, isti!!!Ne upajo ... itaq pa ze obstajajo ZD kjer vse to lepo skrijejo. Kot drugo pa, vecina mladih tako ne naredi zdravniskega, brez takih ZD ... #sampovemMatjaž Han je danes v parlamentu odreagiral kot gospod in kot pravi (socialni) demokrat. Respect!@strankaSDOsebam pod substancam bo treba dokončno v parlamentu pokazat vrata.