Poslanec Levice predlaga priznanje Palestine, vladi očita, da ne »obsodi okrutnih dejanj izraelskega režima«

Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec je danes na vlado naslovil poslansko pobudo, v kateri jo je pozval, naj obsodi Izrael kot državo kršiteljico mednarodnega prava, prične s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne države ter vzpostavi sistem nadzora in prepovedi izraelskega blaga, proizvedenega na palestinskih ozemljih.

Kaj pravi poslanec?

Vatovec ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) očita, da 'nikoli ni bilo sposobno obsoditi okrutnih dejanj izraelskega režima, ki sistematično obstreljuje (predvsem) civilne objekte na območju Gaze'.

Medtem je po sobotnem napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na izraelske cilje vlada, kot je zapisal poslanec, sledila zahodnim voditeljem, ki so napad obsodili, zunanje ministrica Tanja Fajon pa je Izraelu izrazila tudi neomajno podporo. Ob tem je Vatovec opozoril, da mednarodne organizacije že dlje časa ugotavljajo, da Izrael že desetletja krši resolucije ZN, predvsem pa ženevske konvencije.

»Vse to, skupaj s politiko nezakonitega plenjenja ozemlja, prisilnega izseljevanja in priseljevanja naseljencev, postavlja izraelsko državno politiko do Palestincev ob bok tistemu, kar smo pretežni del prejšnjega stoletja opazovali v Južni Afriki - apartheidu,« je zapisal.

Po besedah Vatovca je prvi korak do kratkoročnega miru v regiji sprememba uradne politike do Izraela. Vlado je pozval, naj preuči možnosti za vzpostavitev sistema nadzora in prepovedi izraelskega blaga, proizvedenega na okupiranih palestinskih ozemljih, aktivno pristopi h kampanji za obsodbo Izraela, vključno z uvedbo sankcij, in prične s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države.

Hamas v soboto sprožil silovit napad na Izrael

Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, je v soboto sprožil silovit napad na Izrael, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo več kot 800 ljudi. Velika zaskrbljenost vlada tudi za več kot 100 Izraelcev, ki so jih napadalci ugrabili in odpeljali v Gazo.

Izrael je v odziv razglasil vojno stanje. Njegovi protinapadi so na območju Gaze po zadnjih podatkih doslej terjali skoraj 500 življenj. Več tisoč ljudi na obeh straneh je bilo ranjenih. Iz sveta se medtem vrstijo pozivi po prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo.