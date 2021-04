Poslanec Levice jo je zbodel zaradi obleke, vlada ji je stopila v bran (FOTO)

Slovenska veleposlanica v Romunijije ob predaji poverilnih pisem predsednici Republike Moldavije oblekla slovensko narodno nošo. To je pri nekaterih uporabnikih Twitterja sprožilo nekaj norčevanja, zbodel pa jo je tudi poslanec Levice. Ta je na Twitterju zapisal: »No, to je naša trenutna slovenska mednarodna realnost, tam nekje konec 19. stoletja.«Na tovrstnime reakcije ob predaji poverilnih pisem se je odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, lahko najvišji diplomatski predstavniki države ob posebej svečanih priložnostih, kot naprimer predaja poverilnih pisem predsedniku ali predsednici države sprejemnice oz. suverenu države, skladno z mednarodno diplomatsko prakso in splošno sprejetimi ter uveljavljenimi načeli in običaji v diplomaciji, ob tem dogodku nosijo narodno nošo oziroma tradicionalno oblačilo. »V nekaterih državah je takšna praksa celo priporočljiva,« so še dodali.Na zunanjem ministrstvu menijo še, da takšna odločitev veleposlanice ne more biti tarča žaljivih pripomb in javnega posmeha. »Odločitev veleposlanice Lee Stančič, da ob predaji poverilnih pisem predsednici Republike Moldavije obleče slovensko narodno nošo, je hvalevredna in tudi dokaz zavedanja naše zgodovine in običajev,« so sklenili na ministrstvu.Odločitev Stančičeve je na Twitterju podprla tudi vlada.