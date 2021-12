Mahnič in poslanec Levice z očitki drug drugemu: lenuh si in prehitro hodiš domov

Pred dnevi je poslanec Luka Mesec (Levica) po skoraj osmih urah seje, nekaj pred 22. uro opozoril, da odbor po 22. uri ne sme zasedati in je predlagal prekinitev seje. Predsednici odbora Ivo Dimic (NSi) je predsednik DZ Igor Zorčič poslal tudi sporočilo, v katerem je izrazil pričakovanje, da bo seja do 22. ure prekinjena, a je Dimičeva kljub glasnemu nasprotovanju poslancev Levice in LMŠ vztrajala in nadaljevala z glasovanjem k dopolnilom. Ura, do katere naj bi potekala seja odbora je bila določena skladno s terminskim planom dela DZ, torej kot odločitev kolegija, ni pa to kršitev poslovnika DZ, je pozneje pojasnil Zorčič. Mesec je ob tem napovedal, da bo zahteval razrešitev Dimičeve z mesta predsednice odbora.

Na dogajanje v DZ se je takrat odzval državni sekretar za nacionalno varnost in nekdanji poslanec Žan Mahnič, ki je poslancem Levice očital, da so lenuhi, saj da se jim ne da delati po 22. uri in je njihovo odločitev, da sejo zapustijo označil za sramotno. Opozicijski poslanci so sejo z očitki o neregularnem vodenju seje po 22. uri namreč zapustili.

Mahničevi očitki Levici pa so zmotili poslanca Boštjana Koražije (Levica), ki je žogico vrnil in lenobo posredno očital Mahniču samemu. »Žanči, pomiri se! Eni smo v DZ-ju skoraj dobesedno 24 ur na dan, in to lahko tudi dokažem. Tako, da ti to tvojo žogico z izjavo o 'lenuhih' vračam lepo nazaj, in te sprašujem, če si čisto pozabil da hodiš skoraj vsak dan že pred 15.00 uro domov?«.

Levica je predlagala razrešitev poslance Dimičeve s funkcije predsednice odbora za izobraževanje, ker so na seji odbora državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, »stranke koalicije SDS, NSi in SMC s pomočjo poslanca manjšin na silo spreminjale sestavo svetov javnih izobraževalnih zavodov - šol, vrtcev, gimnazij, srednjih šol, dijaških domov, ustanov za izobraževanje odraslih - in kakovostni javni vzgojno-izobraževalni sistem podrejale lastnim političnim interesom«, saj je opozicija po 22. uri, ko naj bi po terminskem planu dela seja potekla, zapustili dvorano DZ.