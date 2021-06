Poslanec Jelinčič Plemeniti toži: Vlamljal v cerkev in se zataknil

Prepričan, da je postal žrtev kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ali vsaj razžalitve, je Zmago Jelinčič Plemeniti v opravi zasebnega tožilca na zatožno klop spravil 63-letnega Franca Čučka. Vrhpoljčan, ki naj bi politiku gorje povzročil s komentarjem na članek v spletnih Slovenskih novicah, pa je pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Davidom Špernjakom krivdo odločno zavrnil. Trdi, da je nekdo očitno vdrl v njegov facebook profil in da ni avtor spornih besed. Reševali naj bi ga policisti Slovenskenovice.si so 10. julija 2019 na tem družabnem omrežju objavile povezavo do videoprispevka K...