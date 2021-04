Poslanec Gregor Židan sodeloval brezplačno, a vseeno dobil evre

Poslanec SD Gregor Židan je deležen očitkov zaradi opravljanja vloge trenerja na marčevskem evropskem prvenstvu za mlade. Po njegovi oceni to ni sporno, ker je delal brezplačno, med dopustom. Nogometna zveza Slovenije (NZS) mu je sicer za 13 dni povrnila stroške v višini 100 evrov dnevno. O tem pa Židan ni obvestil mandatno-volilne komisije DZ.



Židan je v današnji izjavi novinarjem dejal, da so se napadi nanj začeli lani, ko je prestopil iz SMC v SD, in so ga "lažno obdolžili, da je sprejel podkupnino". Zdaj se napadi po njegovih besedah nadaljujejo zato, ker predstavlja za koalicijo 46 poslanski glas. V DZ je namreč namesto ministra za gospodarstvo in prvaka SMC Zdravka Počivalška.



»Pritiskajo name s tem, da v javnost pošiljajo lažne podatke o mojem kreditu, kar vemo, da je protizakonito,« je ocenil Židan. Dodal je, da se zdaj nadaljuje z očitki, da je sprejel povabilo NZS k sodelovanju v mladi reprezentanci, kjer je bil s ponosom del ekipe.



V NZS so za STA danes pisno pojasnili, da Židan z njimi sodeluje kot eden izmed trenerjev v reprezentanci do 21 let, a z NZS nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Sodeluje enako kot drugi občasni zunanji sodelavci (trenerji v reprezentancah) in ima z NZS sklenjen ustni dogovor.



Zveza Židanu povrne stroške za čas njegove udeležbe na reprezentančni akciji. Višina stroškov je na podlagi statuta zveze in pravilnika o nogometnih reprezentancah, upoštevajoč veljavne tarife in sklepe organov NZS o finančnih nadomestilih, opredeljena v sklepu o finančnih nadomestilih za člane strokovnih vodstev mlajših reprezentanc Slovenije. Višina dnevnega nadomestila za funkcijo trenerja je 100 evrov, so še navedli v zvezi.



Židan je zatrdil, da je imel za čas opravljanja vloge trenerja kot poslanec odobrenih 13 dni dopusta, in sicer od 18. do 30. marca za čas prvenstva v Mariboru. Medtem je bil v DZ na dveh glasovanjih.



Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ sicer ni prejela nobenega predloga v zvezi s konkretno zadevo, okoliščine, izpostavljene v medijih, pa bodo v DZ še preučili, so za STA pojasnili v službi DZ za odnose z javnostmi. V zvezi z obveščanjem o dopolnilnem delu pa so pojasnili, da ima poslanec po 13. členu zakona o poslancih dolžnost obveščati MVK.



Židan je v odgovoru na vprašanje, zakaj o sodelovanju z NZS ni obvestil MVK, spomnil, da je pred dvema letoma, ko je nastopil funkcijo, zaprosil, da bi delal v nogometnem klubu Olimpija, česar mu niso odobrili. Tokrat pa je bil povabljen k »častnemu delu« in po njegovem mnenju ni sporno, če je za to vzel dopust. Ali bi o tem moral obvestiti MVK, pa bodo povedali drugi, je dodal.



Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so spomnili, da nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon navaja izjeme, v katerih je opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, dovoljeno. Funkcionarji morajo za opravljanje teh dejavnosti (vključno s športno) pridobiti dovoljenje delodajalca (v primeru poslancev DZ), pri čemer pa jim v primeru športne dejavnosti o tem ni treba obveščati KPK.



Načina opravljanja pridobitne dejavnosti pa zakon o integriteti niti ne ureja niti ne predpisuje, torej ni nujno, da gre za pogodbeno razmerje, bistvena je narava dejavnosti (pridobitna). Delodajalec lahko zaposlenemu zavrne vlogo za opravljanje dodatne dejavnosti, pri čemer mora takšno zavrnitev tudi ustrezno obrazložiti, so še navedli na KPK.



Vodja poslancev SD Matjaž Han je v današnji izjavi spomnil na očitke Židanu ob prestopu v SD in glede kreditov. »Zdaj je tisti poslanec, ki ima za koalicijo ključ do tega, da pridejo do lahkih 46 oz. 47 glasov. Seveda jim ne odgovarja, da bi se Počivalšek vrnil v DZ, zato je treba Židana spraviti na kolena,« je ugotavljal Han. Upa, da Židan ne bo popustil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: