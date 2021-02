Poslanec Desusa krepko udaril po Karlu Erjavcu (VIDEO)

O motiviranju žabe in Erjavčevih frustracijah

Poslanec Desusaje na ponedeljkovi seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer so razpravljali o ravnanju predsednika računskega sodiščaznova izrekel nekaj krepkih na račun predsednika stranke. Med drugim je namignil na navezo med Erjavcem oziroma koalicijo KUL ter Veselom.Polnar je med drugim povezal vsebino sestanka poslanske skupine Desus z njenim predsednikom Erjavcem 7. decembra in poznejšimi Veselovimi javnimi izjavami. Kot je dejal, je bilo tisto, kar je Vesel javno pojasnil v medijih »hudičevo podobno« temu, kar jim je glede revizije na sestanku govoril Erjavec. Polnar je tako prepričan, da je računsko sodišče »neposredno vpleteno v aktualne politične boje«. Erjavec naj bi že pred objavo razkril vsebino revizijskega poročila računskega sodišča. To je Polnar zatrjeval na seji, prvaka Desusa pa celo označil za »lažnivega ekshibicionista«.Celotni govor Polnarja si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.Polnar, ki so ga Erjavčevi izključili iz stranke, za zdaj pa ostaja poslanec stranke, že v preteklosti ni varčeval z očitki na račun predsednika. »Imamo odločitveno izbiro, katere nosilec je suhoparni vodja, ki bi komajda mogel zmotivirati žabo, da skoči v vodo,« je novinarjem dejal pred tedni.Decembra, ko so se poslanci Desusa sestali z Erjavcem, pa je Polnar dejal, da je imel po sestanku občutek, »kot da bi gledal kak nemški nadrealistični film«, v katerem glavni junak ne ve, ali je to, kar se dogaja, resnično ali pa sanja. »Včeraj smo namreč izvedeli, da je Karl Erjavec po svojem prepričanju in tudi po prepričanju voditeljev strank KUL edini politik v Sloveniji, ki lahko Slovenijo odreši Janeza Janše.« Dodal je še, da je Erjavec svoje ambicije utemeljil predvsem z izjemno hudo frustracijo, ki jo čuti do aktualnega predsednika vlade.