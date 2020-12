Poslanec Desusa: Erjavec ima frustracije zaradi Janše, oglasili so se tudi v SMC

Pravi, da je Erjavec zafrustriran

Erjavec sestankoval z opozicijo

Počivalškovi o računu brez krčmarja

V poslanski skupini SMC se o scenariju, po katerem bi del njihovih poslancev podprl morebitno konstruktivno nezaupnico in za mandatarja podprl predsednika Desusa Karla Erjavca, še niso pogovarjali, zato je po besedah vodje poslanske skupine Janje Sluga to trenutno »račun brez krčmarja«. Obenem je zagotovila, da je njihova poslanska skupina enotna.



V državnem sicer ravnokar poteka sestanek predstavnikov KUL s Karlom Erjavcem, s čimer pa Sluga ni seznanjena, je povedala v izjavi za medije. V četrtek je pozdravila pobudo Desusa po tesnejšem sodelovanju med strankama in poudarila, da se veselijo sodelovanja.



Podobno je tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek dejal, da je močan center za ravnotežje in povezovanje nujen in da je sodelovanje prvi korak na tej poti.



V Desusu so se za pobudo SMC dogovorili na četrtkovem srečanju poslanske skupine z vodstvom stranke. Na njem so govorili tudi o predlogu Erjavca, ki je v ponedeljek, le dva dneva po vnovični izvolitvi za predsednika stranke, med drugim predlagal odhod Desusa iz koalicije. Poslanci so stopili na zavoro, vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je po srečanju potrdil, da ostajajo v vladni koaliciji.

Poslanec Desusaje po srečanju poslancev z vodstvom stranke oster do prvaka stranke, ki se ga omenja kot mandatarja nove vlade. Kot je pojasnil, imajo štirje poslanci Desusa pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine: »Če se te stvari ne bodo umirile, imamo namen ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev.«V poslanski skupini nepovezanih poslancev bi bili po Polnarjevih navedbah poleg njega še sedanji vodja poslanske skupine Desusin. Kot je pojasnil, bodo podpirali aktualno vlado do konca mandata.Po Polnarjevih besedah so namreč na četrtkovem sestanku poslanske skupine z vodstvom stranke izvedeli, da je Erjavec po svojem prepričanju in prepričanju voditeljev KUL edini politik v Sloveniji, »ki lahko Slovenijo odreši Janeza Janše«. »Svoje ambicije je Erjavec utemeljil predvsem z izjemno hudo frustracijo zaradi mandata 2004–2008, ki jo čuti do Janše. Zdi se mi, da je njegov osnovni motiv, da se je lotil te fantazije, ki se ji reče KUL,« je dejal Polnar.Osebno je proti takim eksperimentom, je dejal. Dodal je, da česa takega ne bo podprl in da ostaja podpornik aktualne vladne koalicije. Kolikor je razumel tri druge poslanske kolege, torej Juršo, Simonoviča in Hršaka, delijo njegovo mnenje.Prav danes je Erjavec sestankoval z vodji opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so vključene v KUL in v svoje vrste vabijo tudi Desus in SMC. Za konstruktivno nezaupnico imajo namreč same vsaj sedem glasov premalo. Kot mogočega mandatarja omenjajo, nazadnje pa tudi Erjavca.Ta je stranki Desus le dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika v ponedeljek predlagal izhod iz Janševe koalicije, a so poslanci stopili na zavoro. V četrtek je Jurša sporočil, da vsaj za zdaj ostajajo v koaliciji, je pa napovedal pogovore za tesnejše povezovanje s poslansko skupino SMC.