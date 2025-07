Poslancu NSi grozil z metkom v čelo, predsednica to obsodila, a dodala: »Tega si noben odgovoren politik ...«

Poročali smo že, da poslancu Nove Slovenije Aleksandru Reberšku grozijo s smrtjo. Tako je dobil grozilna sporočila, kot so: »Si kdaj meu metek v čelo?« in »Sveče si kupi za naprej, ker predolgo ne boš imel življenja ...«.

Aleksander Reberšek. FOTO: Facebook, Nsi

Pirc Musarjeva: »Grožnje s smrtjo so nesprejemljive«

Potem ko so grožnje že v torek obsodili njegovi strankarski kolegi, se je danes oglasila tudi predsednica republike. Nataša Pirc Musar je tako zapisala: »Grožnje s smrtjo nesprejemljive. Ostro obsojam vsakršno nasilje, predvsem pa pozivam k umiritvi razmer in spoštljivi komunikaciji. Policija mora v primeru groženj zagotoviti varnost, javni red in mir za vse, pristojne insitucije pa se morajo učinkoviteje lotijo reševanja romskih vprašanj. Ob tem pa ponovno poudarjam, da je vsakršna zloraba posameznih dogodkov za krepitev nestrpnosti ali sovraštva nedopustna, saj vodi le v še večjo razdvojenost in nezaupanje. Širitev sovražnega govora in ksenofobije do Romov, do beguncev, kot tudi homofobije in transfobije ne sme imeti mesta v našem javnem prostoru in političnem govoru. Tudi v predvolilnem času ne. Retorika sovraštva razdvaja in razkraja skupnost in ogroža javni red in mir. Tega pa si noben odgovoren politik ne bi smel želeti.«

Nataša Pirc Musar predsednica RS. FOTO: Jože Suhadolnik

Zapis predsednice sicer prihaja v luči dogajanja zadnjih tednov. Minuli teden sta potekala shoda v Šentjerneju in Ljubljani, na katerih so zbrani opozorili na poslabšanje varnosti zaradi dejanj in naraščajočega nasilja posameznih pripadnikov romske skupnosti, vladajočim pa očitali neučinkovitost pri urejanju razmer.

Predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožek Horvat Muc pa je v začetku tedna zaradi incidentov, ki jih povzročajo posamezniki iz romske skupnosti, in vse pogostejšega sovražnega govora pozval k ukrepanju vse pristojne državne in lokalne ustanove ter romsko skupnost.

Številne obsodbe so se minuli teden zvrstile tudi na zapis poslanca SDS Žana Mahniča, ki je ob razpravi o protestnem shodu v Šentjerneju na družbenem omrežju X pozval k včlanitvi v strelska društva. Na ta način naj bi državljani lahko doma legalno posedovali orožje, v stranki SDS pa bodo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, je zapisal.

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda je zato Mahniča naznanila na pristojno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.