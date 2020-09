Poslancu Desusa spodletel poskus legalizacije črne gradnje

Upravna enota Koper je zavrnila vlogo poslanca Desusa Branka Simonoviča za legalizacijo njegovega objekta na kmetijskem zemljišču v Semedeli pri Kopru, poroča RTV Slovenija. Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval, objekt, čeprav tega ne bi smel, pa uporablja tudi za bivanje, navaja spletni portal MMC. Večkrat prizidal in rekonstruiral Bivanjska hiška Simonoviča, ki bi morala biti samo skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja, je navedeno v zavrnilni odločbi koprske upravne enote, ki so jo pridobili na RTV Slovenija. Poslanec stranke Desus sicer želi pridobiti dovoljenje, da bi objekt daljšega obstoja tako legaliziral kot pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.



Simonovič je poskušal dokazati, da spornemu objektu od 1. januarja 1998 ni nič prizidal in je samo postavil ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj. A so na koprski upravni enoti na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal, pojasnjujejo na RTV Slovenija.



»Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijska-nestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju,« razloge za zavrnitev legalizacije razlaga upravna enota v omenjeni odločbi. Poslal SMS Poslanec je poskušal dokazati tudi, da v objektu ne prebiva, čemur pa so nasprotovale celo priče, ki jih je predlagal sam, še navaja RTV Slovenija. »Izjavi prič, da se je objekt uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek, namenjen spravilu kmetijskih priključkov,« ugotovitve koprske upravne enote navaja omenjeni portal.



Simonovič je za v SMS-sporočilu za televizijo sicer zatrdil, da postopek formalnopravno še ni zaključen. Kot so zapisali na RTV Slovenija, je iz sporočila mogoče razbrati, da se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil ministrstvu za okolje.