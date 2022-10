Znano kdaj bo referendumski trojček, tudi v drugo potrdili spremembe družinskega zakonika

DZ je po odložilnem vetu DS danes tudi v drugo potrdil spremembe družinskega zakonika. Za je glasovalo 51 poslancev, proti pa 24. Po spremembah je zakonska zveza skupnost dveh oseb, istospolnim partnerjem pa omogočajo posvojitev otroka.

Za vnovično potrditev sprememb je bila potrebna večina glasov vseh poslancev.

Državni svet je odložilni veto vložil, ker so spremembe po njegovi oceni zaobšle voljo ljudstva glede obravnavanega vprašanja, izraženo na referendumih leta 2012 in 2015. Posledica ureditve, po kateri zakonska zveza ni več opredeljena kot življenjska skupnost moža in žene, ampak kot skupnost dveh oseb, je po njegovem mnenju ravno to, kar je bilo na referendumih zavrnjeno, to pa je pravica istospolnih parov do posvojitve otroka.

Referendumski trojček bo 27. novembra, so brez glasu proti odločili poslanci DZ. Volivci bodo torej na isti dan odločali o zakonu o vladi, zakonu o Radioteleviziji Slovenija in o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zahtevo za vse tri referendume je dala SDS. Odlok za razpis referenduma o zakonu o vladi je DZ sprejel z 73 glasovi za in nobenim proti, odloka za razpis referendumov o zakonu o RTVS in zakonu o dolgotrajni oskrbi pa s 74 glasovi za in nobenim proti. V vseh treh primerih je bil vzdržan poslanec SDS Jože Tanko.

Vlada je želela s spremembami slediti ustavnima odločbama, objavljenima julija. Zakonska zveza je opredeljena kot skupnost dveh oseb in nič več kot skupnost moža in žene, istospolnim partnerjem pa je omogočena posvojitev otroka.

V opozicijskih SDS in NSi so vseskozi nasprotovali takšni vsebini

Za razvoj otroka je po njihovem prepričanju najbolj primerna družina z očetom in materjo. Tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah po njihovih navedbah zakonsko zvezo omejuje na skupnost moškega in ženske, njen pomen pa je v zasnovanju družine. Poseben pomen materinstva in očetovstva izhaja tudi iz ustave, so poudarjali.

V koaliciji pa so medtem izpostavljali nujnost spoštovanja ustavnega sodišča. V praksi se njegovi odločbi sicer že izvajata, vendar je ustavno sodišče zadolžilo DZ, da v pol leta vnese rešitev tudi v zakon. Izbira najbolj primernih posvojiteljev za posameznega otroka bo še vedno v rokah centra za socialno delo, spremembe pa samo omogočajo, da bodo posvojitelji lahko tudi istospolni, so opozorili.

Za glasovalo še več poslancev kot prvič

Spremembe družinskega zakonika je v drugem glasovanju podprlo še več poslancev kot prvič – tedaj je za glasovalo 48 poslancev koalicije in poslanec italijanske narodne skupnosti, proti pa je bilo 29 poslancev SDS in NSi. Poslanec SDS Anže Logar se je glasovanja vzdržal, danes pa je bil odsoten.