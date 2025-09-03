MEDIJI

Poslanci sprejeli dolgo pričakovani novi zakon o medijih, za opozicijo to »uvod v cenzuro« (VIDEO)

Predlog novega zakona o medijih med drugim namreč prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo.
Fotografija: Predlog novega zakona o medijih med drugim namreč prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo. FOTO: Črt Piksi
Predlog novega zakona o medijih med drugim namreč prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo. FOTO: Črt Piksi

STA, M. U.
03.09.2025 ob 20:47
03.09.2025 ob 20:49
STA, M. U.
03.09.2025 ob 20:47
03.09.2025 ob 20:49

Poslanci so z 48 glasovi za in 23 glasovi proti sprejeli dolgo pričakovani novi zakon o medijih. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v SDS, NSi in Demokratih.

Poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levica so zakon o medijih podprli, saj da zakon ščiti neodvisnost medijev. Izpostavili so, da mora tudi država poskrbeti za stabilno financiranje medijev kot četrte veje oblasti.

Predlog novega zakona o medijih med drugim namreč prvič predvideva državne pomoči za medijsko panogo.

Cilj predloga zakona je tudi pregled nad medijskim lastništvom in preprečevanje medijske koncentracije, kar Sloveniji nalaga evropski akt o svobodi medijev. Predlog prav tako določa označevanje vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco, prepoveduje pa spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k terorističnim kaznivim dejanjem.

Opozicija meni, da je zakon slab

V SDS in NSi so danes med neprimernimi določili izpostavili pristransko določanje državne pomoči ter širjenje pooblastil Agenciji za varstvo konkurence, ki bo pristojna za presojo medijske koncentracije. V SDS so prepričani, da je zakon tudi »uvod v cenzuro«. Predvideva namreč tudi globe, če se v mediju spodbuja nasilje ali sovraštvo, denimo zaradi spola, rase in vere.

Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo k predlogu zakona, v katerem so ministrstvo za kulturo med drugim zavezali, da zagotovi finančno podporo za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije, ne le, da te sheme lahko zagotavlja. Prav tako so Agenciji za varstvo konkurence za nekaj mesecev podaljšali začetek uporabe določb o oceni koncentracije.

Zavrnili so dopolnilo SDS, kjer so predlagali, da pristojno ministrstvo po preteku enega leta od uveljavitve zakona pozove vse izdajatelje medijev, ki so vpisani v razvid medijev, da sporočijo podatke, ki se vodijo v razvidu medijev po tem zakonu.

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Deček (10) v razredu začel jokati, odpeljali so ga v bolnišnico, a umrl. Toksikološki rezultati šokirali vse
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Deček (10) v razredu začel jokati, odpeljali so ga v bolnišnico, a umrl. Toksikološki rezultati šokirali vse
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

