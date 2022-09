Poslanci soglasno podprli začasno zvišanje otroškega dodatka

DZ je s 65 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o začasnih ukrepih za manj posledic draginje pri prejemnikih otroškega dodatka. Družine z otroki, upravičene do tega dodatka, bodo novembra, decembra in januarja za vsakega otroka ob otroškem dodatku dobile draginjski dodatek. Izplačan bo v višini otroškega dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka.

Zakon med upravičence do draginjskega dodatka dodaja rejniške družine. Gre za drugi zakon po vrsti za pomoč prebivalstvu, ki naj bi omilil posledice draginje. Zakon upošteva, da se družine z nizkimi dohodki težje soočajo z draginjo kot tiste z višjimi, je na današnji izredni seji dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan. Po njegovih besedah gre za več kot 353.000 otrok.

Otroški dodatek za prvega otroka je odvisen od dohodkovnega razreda in se giblje od 21 do 123 evrov. Najvišji znesek dobijo upravičenci v 1. dohodkovnem razredu, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 200,78 evra, najnižjega pa upravičenci iz 8. dohodkovnega razreda, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 914,72 do 1104,33 evra.