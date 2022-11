Poslanci SDS pretreseni: to jim je po napadu na Grimsa sporočila predsednica DZ (VIDEO)

Po petkovem napadu na poslanca Branka Grimsa pred stavbo državnega zbora (DZ) je pred kamere stopila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot pravi, v poslanski skupini obžalujejo vsakršno nasilje, so pa v zadnjih dneh že sprejeli nekatere ukrepe.

Jelka Godec je generalno sekretarko DZ prosila, da zavarujejo posnetke, ki so jih posnele varnostne kamere, na predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pa je naslovila zahtevo, v kateri jo prosi, da o varnosti poslancev spregovorijo na kolegiju predsednika DZ. Pozvala jo je tudi, naj DZ zavaruje poslance na poti iz garažne hiše do DZ in obratno. Nanjo je naslovila še pobudo za sklic nujne seje kolegija predsednice DZ. Poslanci SDS pa so vložili tudi zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve.

Pogovorili se bodo po počitnicah

Godčeva je dejala, da je od predsednice DZ na njeno prvo zahtevo glede varovanja poslancev prišel odgovor, da obžaluje napad na kolega Grimsa, da podpira predlog in da se bodo o tem pogovorili po počitnicah. A v poslanski skupini SDS menijo, da bi se o tem morali pogovoriti takoj, ne glede na počitnice. »Leta in leta prenašamo napade na SDS in njene člane. Poslanci dobivamo pisma z grožnjami, telefonske klice ... Po vsaki seji nas na stopnicah pričakajo trije do štirje možje, ki nas žalijo, nam grozijo, nekaterim tudi s smrtjo.« Meni, da je skrajni čas, da se končajo pozivi k nasilju ne glede na to, za koga gre.