Poslanci prižgali zeleno luč: prihajajo digitalizirane osebne izkaznice

NSi: Digitalizacija je vseprisoten pojav

Del opozicije ima pomisleke

Levico skrbi varnost poslovanja

DZ je danes s 50 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Ta bo omogočil, da bo v prihodnje osebna izkaznica postala nosilec digitalnega potrdila za elektronski podpis, delovala bo lahko tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja. Poslanske skupine koalicije, SNS in Desusa so v ponedeljek napovedale podporo zakonskemu predlogu, v opozicijski stranki SD so dejali, da predloga ne morejo podpreti, v preostalem delu opozicije pa so sporočili, da mu ne bodo nasprotovali.Kot je v ponedeljek v razpravi dejal državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, je sprejetje zakona nujno za vključitev elektronske identitete in digitalnega potrdila za elektronski podpis na novo osebno izkaznico. Na podlagi že sprejetega zakona o osebni izkaznici bosta namreč na novi biometrični osebni izkaznici dve sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti.To bo državljanom omogočilo razpolaganje z elektronsko identiteto visoke stopnje zaupanja, poleg tega bo mogoče osebno izkaznico uporabiti tudi v postopkih, v katerih sedaj uporabljamo kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebna izkaznica bo tudi nosilec digitalnega potrdila za elektronski podpis, ki bo omogočal elektronsko podpisovanje dokumentov, je poudaril državni sekretar.Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma kot tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe potrebna za uspešno izvedbo postopkov, je v ponedeljek izpostavil Geršak.Izpostavil je še, da bo s sprejetjem zakona o elektronski identifikaciji uvedeno elektronsko pooblaščanje, kar pomeni, da bo lahko posameznik preko informacijskega sistema drugo osebo pooblastil za elektronsko poslovanje v njegovem imenu. Poleg tega bo zakon prinesel še poenostavljeno prijavo v državni portal eUprava, napredni elektronski podpis pa se bo lahko uporabil pri oddaji vlog preko državnega tega portala.V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS izrazili prepričanje, da Slovenija potrebuje varno elektronsko poslovanje, da bo uspešna, da se bo lahko enakovredno in v celoti postavila ob bok drugim konkurentom v času globaliziranega sveta. To je potrebno tako zaradi varnosti in normalnega življenja ljudi kot zaradi učinkovitega poslovanja podjetij, je meniDigitalizacija je v času četrte industrijske revolucije, v katerem živimo, vseprisoten pojav, so izpostavili v NSi. Zaradi novih tehnologij komuniciramo, delamo in živimo drugače, kar pa po besedahzahteva posodobitev vseh procesov in sistemov, ki nas obdajajo.V SMC pa še posebej pozdravljajo, da bo po novem omogočena priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje. To bo državljanom omogočilo čezmejno elektronsko poslovanje znotraj držav Evropske unije, je dejal Dušan Verbič.Premalo se izkorišča možnosti, ki se nam z razvojem tehnologije ponujajo na dlani, so opomnili v opozicijski SNS. Vlada naj bo dejavna v prizadevanjih, da bodo storitve uporabnikom prijaznejše, je pozval. Po njegovih besedah bo zakon prinesel veliko koristi.V DeSUS pa so izpostavili pogosto celo nepremostljivo oviro, ki jo digitalizacija predstavlja za starejše. Demografske spremembe, ki bodo v prihodnosti še bolj spremenile razmerja v strukturi prebivalstva, zahtevajo čim prejšnje konkretno ukrepanje na vseh ravneh družbenega dogajanja, je dejalV preostalem delu opozicije so po drugi strani izpostavili šibkosti predloga. V LMŠ so poudarili nesprejemljivost poenostavljenega prijavljanja na državni portal eUprava. Na podlagi tega bo mogoče brez uporabe ustrezne elektronske identifikacije v nekaj korakih priti do zelo občutljivih podatkov posameznika, je posvarilKljučno vprašanje pri zakonu, ki govori o storitvah zaupanja, je, ali lahko zaupamo, so bili kritični tudi v SD. V času, ko so tekla referendumska opravila pred referendumom o noveli zakona o vodah, se je na portalu eUprava marsikaj dogajalo in uporabnikom je bilo onemogočeno marsikatero opravilo, je opazilEpidemija covida 19 je po besedahiz Levice pokazala, kako nas samoizolacija sili v urejanje nujnih opravkov na daljavo vse od dela na domu do urejanja administrativnih zadev na upravnih enotah. A ob novih načinih za urejanje elektronske identitete se postavljajo nova vprašanja glede varnosti poslovanja.V SAB pa so se spraševali o primernosti starostne meje za pridobitev elektronske identifikacije. Elektronsko identiteto bo lahko pridobila oseba, ki dopolni šest let. Toda zakaj to ni usklajeno z zakonom o osebni izkaznici, kjer se je določila izdaja osebne izkaznice s sredstvom elektronske identifikacije od dopolnjenega 12. leta starosti, je zanimalo