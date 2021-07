Poslanci odšli na počitnice. Kaj nas čaka ob vrnitvi?

Koalicija stopila na zavoro

Poslanci so po daljši redni seji in petkovi izredni seji, na kateri so med drugim imenovali ministra za digitalno preobrazbo, odšli na poletni oddih. Do septembra ne bodo zasedali. Parlamentarne počitnice, ko ni rednih zasedanj državnega zbora in delovnih teles, namreč po poslovniku potekajo od vključno 16. julija do 31. avgusta.Septembra je tako že sklicanih več sej delovnih teles, na redni seji pa je po vetu državnega sveta pričakovati tudi ponovno odločanje o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.Zadnji teden pred dopustom je bil za parlamentarce napet in politično pregret. Zavrelo je po porazu vlade na referendumu v nedeljo, ko so volivci prepričljivo zavrnili vladno novelo zakona o vodah. Opozicija, ki opozarja, da je to velika nezaupnica ljudi vladi, je v tem zaznala novo priložnost za morebitno pridobitev 46 poslanskih glasov za ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice.Predsednica SDje pred nekaj dnevi tako napovedala, da bodo ponovno vložili konstruktivno nezaupnico, če bodo imeli 46 poslanskih podpisov. Opozorila je na ključna glasovanja v preteklem tednu ter upe položila v poslance Desusa, ki imajo odločilne glasove. A se ni izteklo v tej smeri.Državni zbor je pri ponovnem odločanju, ki ga je zahteval državni svet, tudi z nasprotovanjem koalicije zavrnil kritizirano novelo zakona o nalezljivih boleznih. Na predlog koalicije je državni zbor odložil tudi odločanje o zakonu o Nacionalnem demografskem skladu, ki mu grozi referendum.Najpomembnejše je bilo petkovo imenovanjeza ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo. Podprlo ga je 45 poslancev, poleg koalicijskih tudi poslanci SNS, narodnih manjšin in dva poslanca Desusa. 44 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP ter poslanec poslanske skupine Desusje glasovalo proti. Po ocenah koalicijskih partnerjev je imenovanje ministra pokazalo, da ima vlada v državnem zboru dovolj glasov za nadaljnje delo, zato lahko gredo mirneje na oddih. Spomnili so tudi na sprejetje nekaj drugih vladnih ali koalicijskih predlogov v zadnjem tednu. Pomembna je bila potrditev novele zakona o financiranju zasebnih šol. Nazadnje, na petkovi izredni seji, so poslanci prepričljivo potrdili tudi novelo zakona o pravilih cestnega prometa ter novelo zakona o orožju.Urednik portala Domovina in politični analitikje za STA v petek ocenil, da je koalicija po referendumskem porazu pri svojem delovanju stopila na zavoro, trezno presodila položaj ter sprejela odločitev, da se ne bo izčrpavala v neenakovrednih spopadih, ki zanjo niso absolutno nujni. Analitikpa je prepričan, da je koalicija po porazu na referendumu šibkejša in ima manj avtoritete. A meni, da bi bila menjava vlade manj kot leto pred volitvami nesmiselna, edina dobra alternativna možnost pa bi bile predčasne volitve.