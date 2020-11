Poslanci odobrili vojski več denarja, Levica v boj proti

Nakup oklepnih vozil, oprema vojakov in prenova vojašnic

Predsednik republike Borut Pahor, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, je pozdravil odločitev DZ.

Levica napoveduje referendum, Mors pravi: Nedopustno



Nadgradnja radarjev

Za so glasovali v koaliciji, ob vzdržanem poslancu Desusater SNS in poslancev narodnosti. Proti so bili v drugih opozicijskih strankah.Zakon predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Minister za obramboje večkrat poudaril, da je od tega zakona odvisno dolgoročno preživetje Slovenske vojske (SV). Med predvidene investicije so po njegovih besedah uvrstili tiste, ki so resnično nujne, med drugim tudi osebno opremo vojakov in posodobitev infrastrukture oz. vojašnic.DZ je sicer na seji konec oktobra razpravljal o predlogu Levice za razpis posvetovalnega referenduma o tem zakonu. Predlog je DZ zavrnil. Poleg Levice so ga podprle še stranke LMŠ, SD in SAB, ki so menile, da je prav, da se o taki naložbi, zlasti ob drugih potrebah v epidemiji, izrečejo državljani. Medtem so v koaliciji in SNS poudarili pomen varnosti in mednarodnih zavez ter nujnost vlaganja v SV.Koordinator Levicenapoveduje, da bodo že v soboto začeli zbirati 2500 podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega referenduma o zakonu. Zakonu nasprotujejo tudi LMŠ, SD in SAB, aktivno sodelovanje pri referendumskih postopkih pa napoveduje le SD. Kot navajajo na obrambnem ministrstvu, so pridobili pravno mnenje, po katerem bi bil referendum o zakonu o investicijah v SV ustavno nedopusten. Sklep, da bi bil zakonodajni referendum o tem vprašanju nedopusten, je DZ vlada že predlagala.Ravno v četrtek je vlada na seji prižgala zeleno luč eni vojaških investicij, saj je v veljavni načrt razvojnih programov med drugim uvrstila nadgradnjo radarja dolgega dosega GM403. Namen projekta je nadgraditi dva radarja dolgega dosega z zamenjavo obstoječih interogatorjev z novimi, da bi tako zagotovili delovanje dveh radarjev dolgega dosega v skladu z zahtevami evropske uredbe. Uredba določa zahteve za nadzorne sisteme v zraku in na zemlji z namenom zagotovitve usklajenega delovanja, interoperabilnosti in učinkovitosti sistemov ter za namen civilno vojaške koordinacije. Skladno z uredbo se bodo nadgradili tudi transponderji na vojaških zrakoplovih, so zapisali na ministrstvu za obrambo.