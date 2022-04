Poslanci odločili: za stanovanjske kredite mladih bo jamčila država

DZ je s 53 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki so ga pripravili poslanci koalicije. V poslanskih skupinah so se strinjali, da je treba mladim pri tem priskočiti na pomoč, a je del opozicije menil, da je zakon nedorečen in da je del predvolilne propagande.

Po zakonu bo država mladim do 38 let ob prvem reševanju stanovanjskega problema dala jamstvo za najem posojila pri bankah. Enako bo veljalo za mlade družine. Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Na finančnem ministrstvu skeptični

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Maja Hostnik Kališek je povedala, da vlada podpira idejo o reševanju stanovanjskega problema mlade generacije. Vsebinsko neusklajenost zakona je predlagatelj popravil z dopolnili, vseeno pa je »določanje upravičencev za jamstvo države na osebe, ki niso kreditno sposobne, po sklepu Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, vprašljivo«, je opozorila.

»Obstaja vprašanje, ali bodo banke res odobrile kredit osebi, ki je po sklepu kreditno nesposobna, saj gre za pravila regulatorja bančnega trga, ki je po ustavi samostojen. Ne glede na to pa lahko predlog zakona služi kot vzvod za morebitno omilitev pravil Banke Slovenije, saj bodo banke s predlogom zakona prejele jamstvo države za zmanjšanje tveganj, povezanih s plačilom kreditnih obveznosti kreditojemalcev,« je ocenila.

V SD in Levici zakona niso podprli

V LMŠ so napovedali, da predlogu ne bodo nasprotovali, so pa po besedah Nika Prebila ocenili, da »ni slučaj, da zgodba pade ravno v predvolilni čas in od katere na koncu želenih koristi ne bo«. Podobno so ocenili v SAB. »Kljub temu, da vemo, da gre za propagandni predlog zakona, mu ne bomo nasprotovali,« je povedal Marko Bandelli.

V SD predloga niso podprli, zavzemajo se namreč za rešitve v smeri raznolikih stanovanjskih zadrug, je povedal Franc Trček. V Levici so ocenili, da je zgrešen.