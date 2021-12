Poslanci odločili: referenduma o novem interventnem zakonu ne bo

Državni zbor je danes sklenil, da razpis zakonodajnega referenduma o novem interventnem zakonu za pomoč ob covidu-19 ni dopusten. Sprejemu sklepa so nasprotovali poslanci dela opozicije, ki so med drugim opozarjali, da gre za zlorabo instituta referenduma, z zakonom pa da si vladajoča koalicija le kupuje volilne glasove.

DZ je zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 sprejel v ponedeljek. Državni svet se je danes odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so nato s 46 glasovi za in 19 proti odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem se zagotavlja pravna podlaga, da bo mogoče zakon hitreje uveljaviti.

Vrednost ukrepov v novem protikoronskem zakonu je 280 milijonov evrov. Med drugim prinaša nove solidarnostne dodatke, odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19, podaljšanje koriščenja turističnih bonov in neizrabljenega dopusta ter povračilo stroškov hitrih testov delodajalcem. Začasno tudi zvišuje zgornjo mejo uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede.