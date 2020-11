Poslanci odločili: referendum o vojski je nedopusten

Državni zbor je z 51 glasovi za in 33 proti potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovenski vojski. V koaliciji so poudarjali, da zakon izpolnjuje vse pogoje, po katerih je referendum nedopusten, v štirih opozicijskih strankah so trdili nasprotno. V Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.



Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Uroš Lampret je v svojem nastopu spomnil na pravno mnenje, ki sta ga izdelala Matej Avbelj in Igor Kaučič in v katerem sta omenjena pravnika ocenila, da zakon izpolnjuje vse pogoje, zaradi katerih je referendum o njem nedopusten. Ti pogoji so, da je pravni predpis po svoji obliki zakon, da vsebuje nujne ukrepe za zagotovitev določenih ustavnih vrednot, te pa so obramba države, varnost in odprava posledic naravnih nesreč. Argument nujnosti po besedah Lampreta ne obstaja obstaja od danes, pač že celo desetletje, saj Slovenska vojska že dolgo ne dosega potrebne ravni pripravljenosti.



Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je izpostavil, da pripadniki Slovenske vojske državljankam in državljanom pomagajo vedno, ko jih potrebujejo. Sredstva, ki jih vojski namenja zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, po njegovih besedah niso vržena v zrak, pač pa gre za naložbe v njihovo normalno delo. Obenem zakon po besedah Jurše zagotavlja učinkovit nadzor nad njegovim izvajanjem, saj bo o tem vsako leto seznanjen DZ.



Andrej Černigoj iz NSi pa je opozoril, da se varnostni položaj v naši širši okolici zaostruje. Tudi v SMC so izrazili podporo predlogu sklepa. Zavrnitev zakona na referendumu bi po mnenju poslanke Monike Gregorčič pomenila resno oviro za delovanje države oz. za izvrševanje njenih temeljnih funkcij ter ogrozila nujen razvojni preskok in modernizacijo Slovenske vojske. Levica: Ljudje nasprotujejo investicijam v vojsko Na drugi strani po mnenju poslanke LMŠ Tine Heferle nikakor ne gre za zakon, pri katerem bi bilo dopustno omejevati ustavno pravico po referendumske pobude. Kot je poudarila, ne gre za zakon, od katerega bi bila odvisna obramba države. Da ne gre za zakon o nujnih ukrepih, je ocenila tudi Meira Hot iz SD. Spomnila je, da so predlagatelji referenduma v le šestih dneh zbrali več o 28.000 podpisov pod pobudo za začetek postopkov.



Da število zbranih podpisov pod pobudo za začetek referendumskih postopkov kaže, da ljudje tako obsežnim investicijam v vojsko nasprotujejo, pa je dejal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Vlada se po njegovih besedah tega zaveda, zato se je odločila predlagati sklep o nedopustnosti referenduma, ki pa je je po mnenju Vatovca nezakonit in neustaven. Vsebinsko za prepoved referenduma namreč ni nobenega razloga, je dodal.