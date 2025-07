Poslanci odločili: nič več mobilnih telefonov v šolah

Državni zbor (DZ) je s 55 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki kot nov obvezni predmet uvaja informatiko in digitalne tehnologije, obenem pa omejuje uporabo elektronskih naprav v šolskem prostoru.

Trenutno šole same določajo pravila, po novem pa bo veljala splošna prepoved uporabe mobilnih naprav oziroma bo uporaba možna le, če je to potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu z letnim delovnim načrtom.

Novi obvezni predmet informatika in digitalne tehnologije je treba po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja uvesti, ker je digitalna pismenost danes temeljna spretnost, ki presega osnovne uporabniške veščine.

Prav tako novela posebej ureja vzgojno ukrepanje, pri čemer vzgojni opomin uvaja kot ključni ukrep ob ponavljajočih se kršitvah pravil ali hujših kršitvah. Ker pa naj bi v šolah zagotovila varnost, podrobno ureja tudi izjeme od obiskovanja pouka, prešolanje, pregled osebnih predmetov in odgovornost staršev.

Dopolnilni pouk slovenščine za romske otroke

Kot pomembno novost minister vidi zagotovitev dopolnilnega pouka slovenskega jezika za učence iz romske skupnosti. Omenil pa je tudi, da natančneje določa postopek opravičevanja učenčeve odsotnosti od pouka.

Poleg tega posebej ureja organizacijo šolskih prevozov med šolo in lokalno skupnostjo, pri čemer lokalnim skupnostim omogoča večjo avtonomijo pri organizaciji prevozov. To je po mnenju ministrstva za vzgojo in izobraževanje ključno predvsem v občinah z razpršenim prebivalstvom. Otroci s posebnimi potrebami, katerih zdravstveno stanje je ogrožajoče, bodo imeli med prevozom spremljevalca.

Novela pri ocenjevanju uvaja možnost ugovora tudi na obvestilo o zaključnih ocenah. Podrobneje ureja odločanje glede ponavljanja razreda za učence od tretjega do šestega razreda. Daje pa tudi jasnejše usmeritve glede učencev, ki so neocenjeni. Omogoča, da otroci s posebnimi potrebami lahko pravico do izobraževanja na domu uveljavljajo tudi med šolskim letom. Nenazadnje širi nabor prekrškovnih določb, pri čemer so globe predvidene tako za šole kot za starše.