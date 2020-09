Odbor za zdravstvo odločil: Necepljeni otroci ne bodo več smeli v vrtec

Odbor DZ za zdravstvo je na današnji seji z 12 glasovi za in brez glasu proti podprl novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je predlagala skupina 38 poslancev iz SMC, SDS in Desusa. Pri tem je odbor v novelo vnesel nekaj dopolnil, s katerimi je tudi umaknil sprva predlagano določbo o obveznem celjenju zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi.



Prvopodpisani Branislav Rajić (SMC) je pojasnil, da so z dopolnilom umaknili predlog za obvezno cepljenje proti sezonski gripi za zaposlene v javni zdravstveni mreži ali v javnih socialnovarstvenih zavodih, kjer se zadržujejo ranljive skupine. Po njegovih besedah so s tem sledili stališču stroke in vlade, da gre za prekomeren ukrep.



Rajić je pozval vlado in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), naj za zdravstvene delavce in zaposlene v socialnovarstvenih zavodih uvedejo brezplačno cepljenje proti sezonski gripi. Dodal je, da so z dopolnilom tudi omilili določbo o zavrnitvi necepljenega otroka v javni ali javno financirani vrtec, če za opustitev cepljenja po obveznem programu ne bi obstajali utemeljeni medicinski razlogi.

Obvezno cepljenje za otroke

Dopolnilo po novem določa, da je pogoj za vključitev otroka v vrtec cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Z enim od dopolnil so po Rajićevih besedah tudi natančneje določili vsebino predloga za opustitev cepljenja pri otroku: priložena mora biti ustrezna zdravstvena dokumentacija, iz katere je jasno razviden razlog za opustitev cepljenja.



Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je pojasnila, da je vlada že v izhodišču podprla cilj poslanske novele, to je povečanje precepljenosti, ki v zadnjih letih v Sloveniji upada. Po njenih besedah so dopolnila še povečala učinkovitost zakonskega predloga. Opozorila je, da se obravnavana novela ne loteva problemov, ki jih prinaša covid 19, kar je vsebina vladnega zakonskega predloga.



V razpravi so se o rešitvah, ki jih prinaša zakonski predlog poslancev SMC, SDS in Desusa, izrekli predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, združenja za pediatrijo in sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu ter ljubljanske in mariborske pediatrične klinike.

Jani Möderndorfer kritičen do novele

Izrazito kritičen do novele pa je bil poslanec LMŠ Jani Möderndorfer. Kot je poudaril, je razočaran nad stroko, ministrstvom in koalicijo, da se strinjajo z umikom določbe o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev in delavcev v socialnovarstvenih zavodih proti sezonski gripi, »pri čemer ne ponudijo strokovnega razloga, ampak govorijo le prekomernosti ukrepa«. Dodal je, da bi se morali vprašati, kakšno sporočilo s tem dajejo staršem, ki so skeptični do cepljenja otrok ali imajo celo odklonilno stališče. Rajić je v odgovoru Möderndorferju dejal, da so sledili stališču stroke. »Moje osebno stališče pa je, da je zdravstveni delavec, ki se ne cepi kot voznik šolskega avtobusa, ki je slaboviden, pa ne želi nositi očal.«



Dejan Židan (SD) je pozval vlado, naj do odločanja na plenarnem zasedanju pripravi akcijski načrt komunikacije med stroko in javnostjo, ki bo okrepila zaupanje v cepljenje in prispevala k večji precepljenosti. Za boljšo obveščenost javnosti o varnosti in učinkovitosti cepljenja sta se zavzela tudi Iva Dimic (NSi) in Željko Cigler (Levica).



Cigler je tudi opozoril na nevarnost diskriminacije otrok, ki zaradi tega, ker ne bodo cepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, ne bodo sprejeti v javni ali javno financirani vrtec. Rajič mu je odgovoril, da se ne strinja z izrazom diskriminacija, »če pa že, gre za to, da starši diskriminirajo svoje otroke, ker jih ne cepijo«. Dodal je, da takšnim staršem ostaja na voljo zasebni vrtec.