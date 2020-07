Poslanci odhajajo na počitnice

Poslanci se v teh dneh odpravljajo na dopust, saj se začenjajo parlamentarne počitnice. Te bodo trajale vse do septembra, a se zdi, da poslanci ne bodo povsem mirno poležavali na plaži. Sestali se bodo na najmanj eni izredni seji, ki je napovedana že kar prvi dan počitnic.



S 16. julijem poslanci običajno odidejo na počitnice, čeprav so v tem času lahko sklicane izredne seje. Že za 16. julij je napovedana izredna seja, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah. Te po odloku vlade za omejevanje širjenja koronavirusa ostajajo še naprej zaprte. Državni zbor bo na izredni seji odločal tudi o vladnem predlogu novele zakona o sodiščih, ki predvideva opredelitev delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka in poslovanja sodišč v poletnem času. Na izredni seji bodo opravil tudi prvo obravnavo vladnega predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. Z njim bi vojski med letoma 2021 in 2026 namenili 780 milijonov evrov, od tega večino nabavi oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.



Koliko izrednih sej bo letos v času parlamentarnih počitnic, še ni znano in je odvisno od morebitnih zahtev ali predlogov oziroma sprejetih sklepov za sklic izredne seje.



Poslanci bodo na počitnicah vse do 1. septembra, ko se začnejo redna letna zasedanja, ki bodo trajala do 20. decembra.