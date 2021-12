Poslanci o domnevnem pranju denarja, Predalič o lovu na čarovnice

Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je danes zaslišala nekdanjega direktorja Novih obzorij Boža Predaliča in nekdanjega odgovornega urednika Nova24 Borisa Tomašiča. Predalič je preiskavo označil kot navaden lov na čarovnice, Tomašič pa je zanikal financiranje SDS. Kot je uvodoma povedal Predalič, zdaj državni sekretar na notranjem ministrstvu, sicer pa tudi soustanovitelj Nova24, je leta 2015 obstajala skupina zanesenjakov, ki je menila, da je medijski prostor v Sloveniji izrazito izkrivljen v levo stran, zato so se odločili ustanoviti medij, katerega politične naklonjenosti niso nikoli želeli skrivati.

O madžarskih podjetjih

Poslanca LMŠ Janija Möderndorferja so zanimale naveze z madžarskimi podjetji. Predalič je povedal, da so Nova24 najprej ustanovili z milijonom evrov ustanovnega kapitala, pozneje pa so se v lastništvo vključila tri madžarska podjetja. Zatrdil je, da mu ni znano, da bi bila ta del omrežja, ki bi bilo kakorkoli povezano z madžarsko politiko ali vlado. Na vprašanje, kako komentira pisanje slovenskih medijev o povezavah, je odvrnil, da ne ve, na kakšna pisanja poslanec misli. »Če pa mislite na Necenzurirano, je to zame tako kot Strici so mi povedali in tega ne jemljem resno,« je dejal Predalič. O razmišljanju poslanca LMŠ, da je na SDS padel madež v zvezi z obravnavanimi transakcijami, je dejal, da v tem primeru ne gre za edini medij, ki ima tuje lastništvo. Da je takih kar nekaj, in to bistveno močnejših, čeprav nekateri izgubljajo vpliv, je dejal ter celotno preiskavo označil kot navaden lov na čarovnice.

Poslanec SAB Marko Bandelli je izrazil prepričanje, da bi Nova24 brez prilivov madžarskih podjetij poslovala negativno in ne bi mogla obstati. Predalič mu je na to odgovoril, da tudi Radiotelevizija Slovenija dela izgubo, pa jo moramo pokrivati vsi državljani iz proračuna. Marka Koprivca pa je predvsem zanimalo, od kod SDS denar, namenjen njenim medijem ali medijem, ki so povezani z vidnimi podporniki Janeza Janše, ter kako je bil denar sumljivega izvora iz tujine, predvsem Madžarske, uporabljen za politično propagando pred volitvami leta 2018. Ob tem je izrazil bojazen, da se bo zgodovina pred naslednjimi volitvami ponovila in da je ta mreža danes še močnejša. »Potencialno lahko govorimo o kaznivih ali celo mafijskih dejanjih,« je dejal Koprivec, ki ga je zanimalo, če se je Predalič o tem kadarkoli pogovarjali z Janšo.

»O prodajanju megle se težko pogovarjam in tudi predsednik vlade za kaj takega nima časa,« je še dejal Predalič, ki si tudi sam želi, da se stvari za vselej razčistijo. Vendar je prepričan, da bi računsko sodišče že zaznalo morebitne nepravilnosti, zlasti ker naj bi bil po njegovem mnenju znan odnos nekaterih na omenjenem organu do SDS.

Zaslišali direktorja

V nadaljevanju je komisija zaslišala še nekdanjega odgovornega urednika na Nova24TV, danes pa direktorja Borisa Tomašiča, ki je dejal, da je pri ustanovitvi medija šlo »za enega izmed finančno najbolj transparentnih medijskih projektov v Sloveniji«. Zagonski kapital so po njegovih besedah zbrali državljani na javni dražbi delnic. Ob tem je zatrdil, iz medijev noben denar ni nikoli šel posredno ali neposredno v stranko SDS.

Tomašič je nato odgovarjal na Möderndorferjeva vprašanja o poslovanju medijske družbe s posameznimi madžarskimi podjetji. Kot je dejal Möderndorfer, je želel preveriti, ali je pri transakcijah, preko katerih se je denar stekal na Nova24TV in istoimensko spletno stran, šlo za pranje denarja. Po njegovih besedah je namreč za poslovni model posamezne družbe neobičajno, da se vanjo preko več različnih transakcijskih računov steka denar, pri čemer pa gre za več posrednih nakazil. Tomašič je ob tem zatrdil, da v navedenih primerih ni šlo za pranje denarja ter da v poslovnem svetu posredne transakcije niso nič neobičajnega.

Bandelli pa je Tomašiču očital, da vodenje omenjenih medijskih družb ne more biti transparentno, saj da je iz nakazil jasno, da te brez finančnih nakazil posameznih madžarskih podjetij ne morejo preživeti. Ob tem je poudaril, da Nova24TV in spletna stran NTV24.si največ denarja iz Madžarske dobita prek slovenskega podjetja R-Post-R, nekoč Ripost, sicer v madžarski lasti. Bandelli se je ob tem še vprašal, kakšen je interes madžarskega podjetja, da vlaga sredstva v financiranje slovenskega medija.

Kot je pojasnil Tomašič zdaj od Riposta dobivajo malo denarja, saj da sta obisk in gledanost medijev Nova24TV dobra, poslovanje pa da je vedno bilo transparentno in zakonito, kar da so potrdile tudi za to pristojne nadzorne službe. Po njegovih besedah se je medij boril za obstoj, danes pa je eden izmed najuspešnejših v Sloveniji, kar po njegovih besedah dokazuje visoka gledanost in odločitev oglaševalcev, da oglašujejo v njihovem mediju.

Tomašič je ob tem še poudaril, da obstaja več možnih poslovnih modelov. Sam pa ocenjuje, da ni problem, kako se njihov medij financira, temveč da je problem v tem, da sploh obstajajo. Po njegovih besedah se je namreč Nova24TV kot medij jasno politično profilirala. Kot je še dejal, pa se tudi v nekatere druge medije vlaga tuj kapital, a tega nihče ne označuje kot sporno.

Med zaslišanjem sta sicer Koprivc in Bandelli očitala Tomašiču, da je Nova24TV strankarski medij, sam pa je tudi član SDS, zato se po njunih besedah postavlja vprašanje, ali lahko tak medij deluje nepristransko, še posebej v času volilnih kampanj. Tomašič je njune očitke zavrnil in poudaril, da skrbijo, da so novice v njihovem mediju uravnotežene ter da vsaki politični opciji ponudijo možnost za odziv.