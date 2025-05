Poslanci NSi in Demokratov vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Očitki so sicer širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.

Ministrici poslanci očitajo, da je »z neupravičenim in protipravnim izplačilom iz sredstev državnega proračuna ravnala nevestno in protizakonito« ter da je opustila dolžno ravnanje po zakonih o vladi in državni upravi, »zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in v funkcijo ministrice za kulturo«.

Očitajo ji vodenje kulturne politike brez analiz

Med očitki so tudi kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine, strategije kulturne dediščine in resolucije o nacionalnem programu za kulturo.

Prav tako Vrečko po njihovih besedah nosi odgovornost za vodenje kulturne politike, ki »se sprejema s škodljivimi posledicami za državljanke in državljane«, se izvaja brez strokovnih analiz in investicijske dokumentacije ter brez javne razprave in dialoga z zaposlenimi in vodstvi javnih zavodov.

Že 11. interpelacija v tem mandatu

Z izenačevanjem zgodovine pred in po osamosvojitvi Slovenije v nasprotju z ustavo pa ministrici očitajo tudi, da »odreka najvišjo veljavo temeljnemu dogodku za nastanek Slovenije - slovenski osamosvojitvi, okrog katere se je oblikovala narodna enotnost«. S »postopnim uničevanjem« vrednot slovenske osamosvojitve pa po njihovi oceni deluje zoper blaginjo Slovenije, za katero bi sicer morala skladno s prisego ob izvolitvi delovati.

To je že 11. interpelacija članov ministrske ekipe Roberta Goloba v tem mandatu, dvakrat od tega je bila interpelirana celotna vlada. Interpelacija ministrice Vrečko je bila v NSi spisana že pred časom, a ker ima sama premalo poslancev, je ni mogla vložiti, tokrat pa so podpise prispevali poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov.