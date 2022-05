Poslanci na prvi izredni seji odločajo o Golobovem predlogu

Novoizvoljeni poslanci so začeli svoje delo. Danes je na sporedu prva izredna seja, na kateri so že potrdili mandat Matjažu Nemcu, ki bo v Evropskem parlamentu do konca mandata nadomestil Tanjo Fajon. Zdaj pa je pred njimi sprememba zakona o vladi. Ta predvideva 19 ministrstev in en vladni urad, kar je tri ministrstva več kot v prejšnjem mandatu. Zakonu nasprotujeta SDS in NSi.

V SD, Levici in Gibanju Svoboda napovedujejo, da bodo ministrstva po reorganizaciji bolj operativna, vlada pa bo lahko učinkoviteje izvajala zastavljene cilje.

V SDS in NSi so do predlaganih sprememb kritični. Poslanka Vida Čadonič Špelič je dejala, da se jim v NSi zdi, da so prehitevali s spremembami in da se bodo uradniki, ki bodo dobili nova delovna mesta, bolj kot z delom ukvarjali sami s sabo in da bodo delali bolj malo. »Našo pozornost je vzbudila pozornost ustanovitev ministrstva za solidarno podrobnost, ki pokriva področja, ki so zelo raznolika.«

Obravnavali bodo tudi enega od dveh zakonov o RTV, ki ga je v državni zbor vložila SDS.