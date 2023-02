Poslanci Gibanja Svoboda v bran kandidatu za notranjega ministra

Poslanci Gibanja Svoboda so pred zaslišanjem na matičnem odboru DZ stopili v bran kandidatu za ministra za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju.

Bo depolitiziral policijo?

Pričakujejo, da bo depolitiziral policijo, strinjajo pa se s pomisleki nevladnih organizacij, a menijo, da je funkcija notranjega ministra v prvi vrsti politična.

Poslanci Svobode pričakujejo, da bo Poklukar na zaslišanju predstavil svojo vizijo vodenja ministrstva in tudi akcijski načrt, kako se bo tega lotil. »Pričakovanja nas poslancev Gibanja Svoboda so vsekakor zelo velika,« je na današnji novinarski konferenci dejala poslanka Svobode, predsednica odbora za notranje zadeve Tereza Novak. Pričakujejo tudi, da bo izpolnjeval koalicijske zaveze, predvsem ureditev področja migracij in depolitizacijo policije.

Poklukar ni neko novo ime v politiki, mesto notranjega ministra je zasedal tudi že v eni od prejšnjih vlad, je pojasnila. »Po mnenju predsednika vlade je najprimernejši kandidat za zasedbo tega mesta in ker gre za ministrsko mesto, je to politična funkcija. Tudi stališče naše poslanske skupine je, da je prav, da gre predvsem za politika, ki pa se seveda mora in to tudi pričakujemo, obdati s strokovnjaki s področij, ki jih to ministrstvo pokriva,« je dejala. Menijo, da bo nekdo, ki ni neposredno vpleten v policijsko delo, celo lažje uresničil zaveze.

Od Poklukarja pričakujejo tudi spoštovanje odločb ustavnega sodišča, dosledno spoštovanje vloge vseh neodvisnih institucij, zelo dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami in stalni dialog s civilno družbo.