Poslanci: Dobrodošel, Uber!

DZ je danes s 50 glasovi za in 36 glasovi proti sprejel predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Novelo so podprle SDS, SMC, Desus, SNS in poslanska skupina nepovezanih poslancev, medtem ko so ji nasprotovale opozicijske SD, Levica SAB in LMŠ.



Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, je predlagana novela zakona namenjena predvsem mobilnosti z uporabo digitalnih tehnologij, poenostavitvi sistema subvencioniranih vozovnic ter poenostavitvi pridobivanja vozovnice za kategorizirane športnike.

V koalicijskih poslanskih skupinah so predlagane spremembe zakona enotno podpirali

Mihael Prevc (NSi) je ocenil, da bi novela zakona omogočila poenostavitev in digitalizacijo taksi storitev. Uvedba mobilnih aplikacij bi po njegovi oceni prinesla tudi "prepotrebno transparentnost", saj bi te zabeležile morebitne poskuse goljufij.



Mateja Udovč (SMC) pa je dejala, da se bo z novelo zakona ponudnikom prevoznih storitev omogočilo, da se lahko pri svojem delu oprejo na moderno tehnologijo ter tako izboljšajo svojo učinkovitost.



Bojan Podkrajšek (SDS) je pojasnil, da v SDS predlog novele podpirajo, ker predstavlja velik napredek v smeri digitalizacije in prinaša transparentnost na področju taksi prevozov. Prepričani so, da zakon omogoča, da se bo na področju taksi prevozov spoštovalo in tudi upoštevalo slovensko delovnopravno zakonodajo. Prav tako novela po njegovih besedah onemogoča ustvarjanje monopolov ter ne prinaša nelojalne konkurence.



Predlog novele zakona so podprli tudi v poslanskih skupinah nepovezanih poslancev, Desus in SNS.



Vodja nepovezanih poslancev Janja Sluga je prepričana, da bodo spremembe zakona ustvarile nove priložnosti na področju mobilnosti, tako za potrošnike kot tudi za podjetnike in bodo pomembno prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest. Nepovezane poslance tudi veseli, da so v noveli določene minimalne zahteve in varovalke, ki jih morajo izpolnjevati aplikacije za ponujanje prevozov in sami izvajalci prevozov.



V opozicijski SNS pa menijo, da je skrajni čas, da slovenska politika stopi v korak s časom, je dejal Dušan Šiško. Obenem se jim zdi pomembno, da bodo morala biti tovrstna podjetja registrirana v Sloveniji, kar pomeni, da bodo plačevala davek.

Novele zakona pa niso podprli v opozicijskih poslanskih skupinah Levice, LMŠ, SD in SAB

Miha Kordiš (Levica) je opozoril, da gre pri predlagani spremembi za lobistično zakonodajo, ki je pripravljena po meri ameriške družbe Uber. Kot je poudaril, Uber svojih voznikov ne zaposluje, njegova ideja pa je, da se prekarni delavci v platformo vključujejo brez najosnovnejših pravic. Prihod Uberja bo tako po mnenju Kordiša uničil slovenske taksiste in njihove družine.



Glede argumentov o plačevanju davkov je Kordiš izpostavil nedavno novico, da je Uber na Nizozemskem uporabil preko 50 slamnatih podjetij za izogib plačila davkov.



V Levici so zato tudi predlagali dopolnilo k predlagani noveli zakona, da se členi zakona, ki se nanašajo na ta storitveni model, zamaknejo za deset let. Dopolnilo je bilo s 45 glasovi proti in 39 glasovi za zavrnjeno.



Z dopolnilom Levice se je med drugim strinjal Edvard Pavlič (LMŠ), ki je prav tako ocenil, da je predlagana novela preveč prilagojena Uberju. Izpostavil je, da v Sloveniji že imamo podjetja, ki delujejo na podoben princip kot Uber, a se za njih ni prilagajalo zakonodaje. Opozoril je tudi, da bi se s tem zakonom še povečalo prekarizacijo in možnost zlorab. Tina Heferle (LMŠ) pa je med razpravo povedala, da ta zakon ustvarja več odprtih vprašanj, kot pa jih rešuje.



Če bi bil zakon resnično tako dober, kot pravijo predlagatelji, mu po mnenju Dejana Židana (SD) ne bi nasprotovalo toliko deležnikov in civilno-družbenih gibanj. Predlagane rešitve bodo tudi po njegovi oceni zvišale prekarizacijo delovnih razmerij, platforme, ki se bodo po sprejetju tega zakona lahko uveljavile, pa pomenijo sistem izžemanj delavk in delavcev, je opozoril. Skrb in strah, da se bodo uveljavile oblike dela, ki ne nudijo socialne varnosti, so po prepričanju Židana upravičene.



Pred izidom glasovanja so iz Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) opozorili, da zakon ni v korist zaposlenim in državnemu proračunu, je pa očitno v korist zagovornikom popolne liberalizacije trga delovne sile in zagovornikom multinacionalk. Iz Sindikata taksistov pri SDPZ pa so sporočili, da se bodo še vnaprej borili za pravice svojih članov, tudi, če danes ne bodo slišani.

